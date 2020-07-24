Пресмыкающиеся ползают по дворам сельчан
В селе Бар Мухоршибирского района Бурятии наблюдается нашествие змей. Пресмыкающихся жители села встречают во дворах, огородах, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».
За два поход в огород жительница села поймала двух змей. Женщина сфотографировала их и отправила снимки землякам.
- Много змей в селе. Ползают прямо по дворам, прячутся в траве, что и не заметишь. Люди каждый день находят. Страшно, - рассказала другая ещё жительница Бара Евгения.
Жителей села просят быть аккуратными и не оставлять детей без присмотра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Заиграевском районе Бурятии также зафиксировано нашествие змей. Их сельчане находят в своих огородах.
Ещё одно село в Бурятии атаковали змеи
Происшествия, Фото:
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