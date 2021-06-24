Его кандидатуру утвердили единогласно
Председателем Общественной палаты Иркутска избран директор филиала ИД «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб.
В пленарном совещании палаты, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие 22 человека. Единогласно участники проголосовали за кандидатуру Станислава Гольдфарба. Он последний месяц исполнял обязанности председателя, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
С 2017 года должность председателя занимал бизнесмен, ресторатор и общественный деятель Юрий Коренев. Он трагически погиб 23 мая.
Справка:
Станислав Гольдфарб – доктор исторических наук, профессор ИГУ, журналист, писатель, директор иркутского филиала АО «ИД «Комсомольская правда».
Станислав Гольдфарб родился в 1956 году в Харькове. В 1979 году окончил исторический факультет Иркутского государственного университета, был редактором вузовской газеты и комсомольским деятелем.
С 1986 года Станислав Гольдфарб – старший научный сотрудник Иркутского научного центра СО АН СССР. Параллельно занимался журналистикой, работал корреспондентом изданий «Наука в Сибири», «Деловая Сибирь». В 2003 году защитил докторскую диссертацию. В журналистике и трудах по истории много внимания уделяет краеведению, является автором нескольких научных монографий и художественных книг. На протяжении двадцати лет занимается изданием «Комсомольской правды» в Иркутске.
Журналист возглавил Общественную палату Иркутска
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