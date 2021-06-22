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Власти Бурятии: «Один инфицированный в магазине – это несколько заражённых»

Власти Бурятии: «Один инфицированный в магазине – это несколько заражённых»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей Бурятии просят обязательно сообщать о больных ковидом, выходящих из дома

Люди, инфицированные COVID-19 и получающие амбулаторное лечение на дому, а также контактные лица обязаны соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. В Бурятии продолжают регистрировать случаи нарушений этого требования. С начала года 50 жителей Бурятии оштрафованы за то, что свободно перемещались по городу, заражая окружающих. За весь период выявлено 615 нарушителей, сообщили в правительстве республики.

Контроль за передвижением ведётся с помощью данных о геолокации сотовых телефонов, полученных от операторов. Определяется путь передвижения заболевших коронавирусом, и выявляются его контакты. Сигнал о нарушении передается правоохранительным органам.

Кроме того, каждый житель Бурятии, выявивший факт нарушения режима самоизоляции другим человеком, может сообщить об этом на номер 112 и тем самым уберечь от инфицирования многих.

- Для больных, получающих лечение дома, и для контактных лиц созданы сервисы, с помощью которых они могут заказывать еду на дом. А для тех, о ком некому позаботиться, работает волонтёрский штаб. Волонтёры могут сходить за них в аптеку, за продуктами. Поэтому нужно оставаться дома. Эпидемиологи не раз сообщали, что коронавирус меняет клинику, становится более контагиозным. Если один инфицированный пройдёт по магазину - это уже несколько зараженных. Если сегодня только амбулаторных больных 12 тысяч, то трудно представить масштабы работы, которая в итоге падёт на плечи медиков, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Обратиться за помощью, а также стать волонтёром можно, позвонив по номеру «горячей линии» 37-95-29. Волонтёрские штабы работают не только в Улан-Удэ, а также во всех районах республики.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии умер сразу 21 больной коронавирусом – это максимальное число за всё время с начала пандемии. Суточный прирост больных растёт с каждым днём, ковидные стационары заполнены.

коронавирус самоизоляция
 
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