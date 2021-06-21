Семена будут уничтожены
В аэропорту «Байкал» у двух авиапассажиров чартерного рейса из Таджикистана таможенники обнаружили семена растений без фитосанитарных документов.
- Товар не был задекларирован и перемещался без фитосанитарных сертификатов, обязательных при ввозе подкарантинной продукции на территорию Евразийского экономического союза, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Cемена исирика, зиры, седана общим весом 665 гр обнаружили в багаже пассажиров при проведении таможенного контроля с применением досмотровой рентгеновской установки.
Бурятская таможня в отношении двух граждан Таджикистана возбудила дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и по фактам несоблюдения ограничений на ввоз товаров, установленных международными договорами государств – членов ЕАЭС (ст. 16.3 КоАП РФ).
Инспектор отдела фитосанитарного контроля по Бурятии семена изъял. Изъятый товар подлежит уничтожению, уточнили в Бурятской таможни.
Справка:
В отношении продукции растительного происхождения при перемещении через таможенную границу Таможенного союза применяются запреты и ограничения в виде фитосанитарных требований, установленных решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе». Ввоз товаров, включенных в перечень подкарантинной продукции на таможенную территорию ЕАЭС, осуществляется при наличии разрешения на ввоз и (или) фитосанитарного сертификата и подлежит обязательному таможенному декларированию.
В Улан-Удэ у пассажиров чартера изъяли семена
Общество, Фото:
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