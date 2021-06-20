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Бурятский «Хатико» обрёл новых хозяев

Бурятский «Хатико» обрёл новых хозяев
Общество, 
История с выброшенной на дорогу собакой закончилась хэппи-эндом 

«Хатико» из Заиграевского района обрёл новую семью. Об этом сообщила газета «Вперёд».

Как сообщал «Байкал-Daily», верный пёс преданно ждал своего хозяина на дороге между Улан-Удэ и селом Новоильинск. По словам местных жителей, собаку хозяин просто выбросил.

Пёс никуда не уходил: вырыл себе яму и сидел на одном месте в надежде, что хозяин за ним вернётся. Пользователей просили сделать максимальный репост по всем заиграевским группам в надежде на то, что объявление увидит владелец пса. Местные жители надеялись, что ему станет стыдно, и он вернётся за выброшенным питомцем.

Как оказалось, позже за собакой приехали несколько человек.

— Я возвращалась на автомобиле из города. Уже приближаясь к месту, где все последние дни обычно сидел пёс, я подумала, что надо бы проверить: сидит он там ещё или нет. И вдруг вижу, что рядом с этим местом стоит куча машин! – рассказывает Ирина Иванова, волонтёр из Новоильинска.

Собаку намеревалась увезти девушка, приехавшая на место первой. Однако молодая семья выпросила у неё четвероногого.

—Подъезжаю, в общем, а наш Хатико уже сидит в машине. Стоит рядом вторая машина: приехал какой-то парень, хотел её забрать. Но это ещё что! Знакомлюсь с этой девушкой из Новой Бряни: хотела снять собачку на видео для инстаграма. И тут подъезжает ещё одна машина. Молодая семья из Ильки заявляет: мы приехали за собакой. И они давай выпрашивать собаку у этой новобрянской девушки. В итоге собачка обрела новый дом в Ильке! –сообщила волонтёр изданию «Вперёд». 
животные
 
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