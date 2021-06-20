История с выброшенной на дорогу собакой закончилась хэппи-эндом
«Хатико» из Заиграевского района обрёл новую семью. Об этом сообщила газета «Вперёд».
Как сообщал «Байкал-Daily», верный пёс преданно ждал своего хозяина на дороге между Улан-Удэ и селом Новоильинск. По словам местных жителей, собаку хозяин просто выбросил.
Пёс никуда не уходил: вырыл себе яму и сидел на одном месте в надежде, что хозяин за ним вернётся. Пользователей просили сделать максимальный репост по всем заиграевским группам в надежде на то, что объявление увидит владелец пса. Местные жители надеялись, что ему станет стыдно, и он вернётся за выброшенным питомцем.
Как оказалось, позже за собакой приехали несколько человек.
— Я возвращалась на автомобиле из города. Уже приближаясь к месту, где все последние дни обычно сидел пёс, я подумала, что надо бы проверить: сидит он там ещё или нет. И вдруг вижу, что рядом с этим местом стоит куча машин! – рассказывает Ирина Иванова, волонтёр из Новоильинска.
Собаку намеревалась увезти девушка, приехавшая на место первой. Однако молодая семья выпросила у неё четвероногого.
—Подъезжаю, в общем, а наш Хатико уже сидит в машине. Стоит рядом вторая машина: приехал какой-то парень, хотел её забрать. Но это ещё что! Знакомлюсь с этой девушкой из Новой Бряни: хотела снять собачку на видео для инстаграма. И тут подъезжает ещё одна машина. Молодая семья из Ильки заявляет: мы приехали за собакой. И они давай выпрашивать собаку у этой новобрянской девушки. В итоге собачка обрела новый дом в Ильке! –сообщила волонтёр изданию «Вперёд».
Бурятский «Хатико» обрёл новых хозяев
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Машину мужчины смыло потоком воды с трассы
История с выброшенной на дорогу собакой закончилась хэппи-эндом.
Умерли 12 пациентов с коронавирусом
Днём воздух в столице Бурятии прогреется до +29
Горожане не могут записаться на приём к платным врачам
Всего на воде погибло восемь человек
Она посвящена Дню города
Мужчина получил условный срок
Молодому человеку грозит до двух лет колонии
В селе ищут свидетелей произошедшего
Музей откроется во второй половине дня
Рыбак утонул в начале прошлой недели
Врачи призывают родителей беречь своих детей
Ремонт продлится до июля
Продолжаем путешествие по Баргузинской долине вместе с фотокорреспондентом «Байкал-Daily» Сергеем Тарасенко. Смотрите в этом выпуске: усть-баргузинские рыбаки, музеи Баргузина, праздник в Шапеньково, солончаки у Большого Алгинского озера, Суво — живописное село у подножия «саксонского замка».