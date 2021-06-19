Ревнивый улан-удэнец игрушечной саблей избил голого любовника жены

Мужчина получил условный срок



В конце 2020 года 54-летний житель Улан-Удэ познакомился с 35-летней продавщицей. Началась переписка, из которой мужчина узнал, что женщина замужем и у неё двое детей.



В январские праздники она написала, что хочет встретиться с ним и предложила приехать по указанному в сообщении адресу. Приехав, мужчина увидел, что женщина с двумя подружками распивает спиртные напитки, гость присоединился. Затем подружки уснули на диване, а женщина с мужчиной пошли в спальню и разделись.



Тут внезапно вбежал муж женщины и стал избивать голого гостя. Сначала бил кулаками, затем под руки попалась детская игрушечная сабля. Ею стал избивать, пока та не сломалась, в итоге спустил пострадавшего с лестницы.



- В результате мужчине были причинены закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей лица, ушибы грудной клетки, рваные раны головы и конечностей. За вред здоровью средней степени тяжести, с учётом имевшейся судимости, суд назначил ревнивому мужу наказание в виде двух лет лишения свободы условно, - прокомментировала «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Тесленко.



Обвиняемому так же, как и жене 35 лет. Мужчина работает грузчиком.



