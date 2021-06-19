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Президента Российской академии наук заинтересовали разработки бурятских учёных

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Александру Сергееву рассказали об экспресс-тестах для диагностики инсульта, искусственной коже и других разработках

Глава Бурятии Алексей Цыденов и президент Российской академии наук Александр Сергеев поговорили о разработках бурятских учёных.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», правительство Бурятии и Российская академия наук накануне подписали соглашение о сотрудничестве. Документ включает взаимодействие по использованию научного потенциала учёных РАН в области сохранения экологии на байкальской природной территории и научных разработок в сфере традиционной и инновационной медицины.
 
Также будет проводиться совместная работа по подготовке кадров и грантовой поддержке, проведению научно-образовательных мероприятий, практическому применению разработок учёных из Бурятии в различных отраслях экономики. 
 
- По научной деятельности - мы со стороны республики стараемся поддерживать её в разных направлениях. У нас есть такие вещи, про которые мы можем рассказать – это актуальные вещи по ковиду. Наше предприятие, бурятские учёные сделали тест на ковид, на антитела. Они получили все регистрационные удостоверения, и уже почти год этот тест используется. Две недели назад они получили европейский сертификат, причём такой, который закрывает весь мир. Теперь они могут поставлять этот тест в целом на мир. У них на сегодня предварительный заказ – 22 млн тестов – с Дубая. При этом, у них есть интересная разработка, это тесты на инсульт и предынсультное состояние. Если во всём мире инсульт диагностируют, когда инсульт состоялся, а предынсультное состояние – в мире нет ни технологий, ни условий для такой диагностики. Они такой тест разработали, он, правда, «клинику» ещё не прошёл, - рассказал о разработках Алексей Цыденов.
 
Глава республики добавил, что имеется два патента на эти тесты: на инсульт и предынсультное состояние – это российский и американский.
 
Также он подробно поведал о разработанной и запатентованной технологии производства аналога кожи человека. «В мире такие есть. Но если сравнивать с лучшими мировыми аналогами, в чём наше преимущество? Срок хранения у нас до 6 месяцев, у международных гораздо меньше. Второе – способ применения, наша может применяться как лейкопластырь, по сути, и продаваться в аптеках, а иностранный только в больничных условиях с подготовленным специалистом», - объяснил Алексей Цыденов.
 
- У нас большие планы с Байкальским научным центром по тем разработкам, которые есть в части БАДов на основе наших лекарственных растений, мы видим в этом потенциал и сейчас прорабатываем вопрос по сбору дикоросов. Использование тех рецептур, которые имеются в БНЦ, даёт нам возможность коммерциализировать научную работу, которая была проведена в сфере традиционной медицины. Также я бы хотел высказать большую благодарность Сибирскому отделению РАН за помощь и поддержку, когда решался вопрос по стокам в Байкал, когда мы решили эту экологическую задачу. Авторитет академии наук сыграл решающую роль в этом вопросе, - поблагодарил Алексей Цыденов.
 
В свою очередь президент Российской академии наук Александр Сергеев поздравил всех с успехом разработки - экспресс-тестов на коронавирус.
 
- К сожалению, ковид, наверное, надолго с нами в тех или иных своих проявлениях, тех или иных штаммах. И всегда, конечно, тест-системы будут исключительно востребованы, для того чтобы как-то прогнозировать состояние и человека, и в целом региона. Очень интересно то, что вы рассказали и по сердечно-сосудистым заболеваниям, и по регенеративной медицине. Это передний фронт науки, мы знаем, что сердечно-сосудистые заболевания на первом месте во всём мире по смертности. И особенно то, что касается инсультов, когда действительно человек в результате очень быстрого течения – там несколько десятков минут, если быстро его не доставить в клинику и не произвести какие-то манипуляции, оказывается инвалидом на всю жизнь. В этом смысле, конечно, тестирование предынсультного состояния — это исключительно важное дело, - поделился он своим мнением.
 
Заинтересовала Александра Сергеева и искусственная кожа.

- По регенеративной медицине я бы предложил – мы сейчас разрабатываем программу в стране по регенеративной медицине, я тогда свяжусь и попрошу, чтобы мои коллеги связались с вашими коллегами здесь, потому что мы пытаемся максимально учесть те места, где у нас ведутся разработки, - сказал президент Российской академии наук.
 
Отметил он и важность экологической повестки.
 
- Вопросы, связанные с экологией прибайкальских регионов. С одной стороны, мы должны различные источники, резервуары накопленного ущерба, ликвидировать достаточно эффективно, и здесь, прежде всего, речь идет о тех объектах, которые есть в Иркутской области – имею в виду, БЦБК, второй объект находится в Усолье-Сибирском. Очень серьезным является то, что мы при таком хорошем развитии нашей энергетики продолжаем загрязнять нашу атмосферу, используем уголь для получения электричества, тепловой энергии. Это острый для нас вопрос, как правильно, не подорвав, а наоборот, развивая нашу экономику, постепенно переходить к безуглеродной или минимально углеродной энергетике, - подчеркнул он.
 
Александр Сергеев добавил, что им интересна и традиционная медицина в Бурятии. 


глава Бурятии наука разработка
 
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