В Бурятии на федеральной трассе ловили нарушителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

На трассе «Байкал» прошло мероприятие «Скорость»



В понедельник в Кабанском районе Бурятии состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Скорость». Контроль за соблюдением скоростного режима устроили на федеральной автодороге Р-258 «Байкал».



В ходе мероприятия к административной ответственности за превышение установленной скорости привлечено восемь водителей.



- Помните, что повторное превышение установленной скорости движения на величину более 60 км/ч влечёт за собой лишение права управления транспортным средством, - предупредили водителей автоинспекторы. – Выбирайте безопасную скорость движения и не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения.





