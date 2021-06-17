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В Бурятии на федеральной трассе ловили нарушителей

В Бурятии на федеральной трассе ловили нарушителей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На трассе «Байкал» прошло мероприятие «Скорость»

В понедельник в Кабанском районе Бурятии состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Скорость». Контроль за соблюдением скоростного режима устроили на федеральной автодороге Р-258 «Байкал».

В ходе мероприятия к административной ответственности за превышение установленной скорости привлечено восемь водителей.

- Помните, что повторное превышение установленной скорости движения на величину более 60 км/ч влечёт за собой лишение права управления транспортным средством, - предупредили водителей автоинспекторы. – Выбирайте безопасную скорость движения и не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения.


ГИБДД водители
 
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