Военно-технический форум «Армия-2021» обещает много интересного
В августе в Улан-Удэ планируется провести военно-технический форум «Армия-2021» (0+). Он состоится на аэродроме «Восточный». На площадке стрелкового оружия впервые продемонстрируют новейший пистолет Ярыгина «Грач», который поступил на вооружение в спецподразделения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО).
- Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего пистолета, узнать, в каких условиях современного боя он применяется, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Также на аэродроме «Восточный» будет представлено много другого стрелкового оружия. В их числе пулемёт Калашникова «ПК», автомат Калашникова «Ак-74», снайперская винтовка Драгунова «СВД».
На площадке вооружения и военной техники горожане смогут увидеть оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, новейший бронеавтомобиль «Тайфун», станцию радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР», «Бук-М2», РСЗО «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».
На площади свыше 10 тыс. кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа.
- Мероприятия будут проводиться в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций, - отметили в пресс-службе ВВО.
Фоторепортаж с прошлогоднего форума «Армия-2020» в Улан-Удэ можно посмотреть по ссылке.
Улан-удэнцам впервые покажут новейший пистолет Ярыгина «Грач»
Общество, Фото:
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