42% жителей Дальнего Востока планируют работать на пенсии

Больше половины жителей Дальнего Востока не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию



42% жителей Дальневосточного федерального округа планируют работать, пока им позволяет здоровье, а выйти на пенсию после наступления пенсионного возраста намерены лишь 26%. К такому выводу в результате опроса жителей ДФО пришли эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед».



10% опрошенных рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет, 15% - после 50 лет, но до наступления пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), ещё 5% намерены работать до 70-75 лет.



При этом больше половины жителей Дальнего Востока – 53% – не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию. 19% откладывают деньги на депозитные или накопительные счета, по 16% инвестируют в ценные бумаги и в недвижимость. 13% обратились в негосударственный пенсионный фонд, 8% инвестируют в валюту, а 6% приобрели полис страхования жизни (ИСЖ или НСЖ).



Говоря о перспективах после выхода на пенсию, 30% опрошенных жителей Дальневосточного федерального округа планируют жить на пассивный доход от вложений в ценные бумаги и не урезать свои потребности. Ещё 25% ожидают сильного сокращения доходов и вынужденного урезания расходов, а 22% рассчитывают путешествовать на доход от сдачи недвижимости. 13% рассказали, что не планируют работать до официального пенсионного возраста, а уйдут с работы раньше и буду работать ради удовольствия, а не ради денег.

