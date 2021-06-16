Ряд законопроектов приняло Заксобрание
Встать в очередь на получение социального жилья в Иркутской области станет легче. Соответствующий законопроект приняли на сессии, сообщили в Законодательном Собрании.
Так, в первом чтении принят проект изменений в закон «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма».
Предлагается исключить требование о предоставлении справки о составе семьи гражданина, нуждающегося в жилье по соцнайму, так как её выдача затруднена в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Предполагается, что гражданин сам будет предоставлять сведения о проживающих совместно с ним членах семьи. Эти сведения впоследствии будут подтверждаться органом, осуществляющим постановку на учёт, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Также в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в закон «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области». На данный момент для рассмотрения заявления о предоставлении жилого помещения сиротам, достигшим 18 лет, необходимо представить документ, подтвержденный регистрацией по месту жительства либо судебным решением. Между тем, Конституцией установлено, что гражданин РФ вправе свободно передвигаться, выбирать место жительства и пребывания в пределах РФ. Поэтому факт регистрации не может служить основанием либо препятствием для установления мер соцподдержки. Проект подготовлен прокуратурой области по результатам рассмотрения жалоб от сирот, которые столкнулись с проблемой при реализации закона.
В Иркутской области станет легче встать в очередь на получение соцжилья
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сурхарбан отложили на 2022 год
План по вакцинации выполнен на 44 %
Ряд законопроектов приняло Заксобрание
Военно-патриотический парк «Патриот» появится на острове Комсомольский
11 из них до недавнего времени функционировали в обычном режиме
Илья Жибалов проиграл французу
Медвежата увлеклись игрой и забрались на дерево. ВИДЕО
В редких случаях у больных ковидом может возникнуть даже спутанность сознания
Один рог у косули состоит как бы из двух полноценных рогов. ВИДЕО
Мальчик гулял по дворам с психически больным человеком
С начала года принято несколько решений об отстреле медведей
Конкурс состоялся в честь Дня России
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с церемонии награждения военных медиков
Также состоялись спортивные соревнования
Сейчас дорожники устанавливают бордюрные камни