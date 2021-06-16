В Иркутской области станет легче встать в очередь на получение соцжилья

Ряд законопроектов приняло Заксобрание



Встать в очередь на получение социального жилья в Иркутской области станет легче. Соответствующий законопроект приняли на сессии, сообщили в Законодательном Собрании.



Так, в первом чтении принят проект изменений в закон «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма».



Предлагается исключить требование о предоставлении справки о составе семьи гражданина, нуждающегося в жилье по соцнайму, так как её выдача затруднена в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Предполагается, что гражданин сам будет предоставлять сведения о проживающих совместно с ним членах семьи. Эти сведения впоследствии будут подтверждаться органом, осуществляющим постановку на учёт, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.



Также в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в закон «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области». На данный момент для рассмотрения заявления о предоставлении жилого помещения сиротам, достигшим 18 лет, необходимо представить документ, подтвержденный регистрацией по месту жительства либо судебным решением. Между тем, Конституцией установлено, что гражданин РФ вправе свободно передвигаться, выбирать место жительства и пребывания в пределах РФ. Поэтому факт регистрации не может служить основанием либо препятствием для установления мер соцподдержки. Проект подготовлен прокуратурой области по результатам рассмотрения жалоб от сирот, которые столкнулись с проблемой при реализации закона.

