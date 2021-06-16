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В Национальном музее Бурятии отменили экскурсии и мастер-классы

В Национальном музее Бурятии отменили экскурсии и мастер-классы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Выставки работают в обычном режиме

В Национальном музее Бурятии отменяются экскурсии и мастер-классы.

- В связи с ограничениями до 1 июля во всех наших музеях отменяются экскурсии и мастер-классы, - отметили в музее.

Выставки работают в обычном режиме, но при строгом соблюдении правил безопасности. 
музей
 
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