В Национальном музее Бурятии отменили экскурсии и мастер-классы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Выставки работают в обычном режиме



В Национальном музее Бурятии отменяются экскурсии и мастер-классы.



- В связи с ограничениями до 1 июля во всех наших музеях отменяются экскурсии и мастер-классы, - отметили в музее.



Выставки работают в обычном режиме, но при строгом соблюдении правил безопасности.

