Выставки работают в обычном режиме
В Национальном музее Бурятии отменяются экскурсии и мастер-классы.
- В связи с ограничениями до 1 июля во всех наших музеях отменяются экскурсии и мастер-классы, - отметили в музее.
Выставки работают в обычном режиме, но при строгом соблюдении правил безопасности.
В Национальном музее Бурятии отменили экскурсии и мастер-классы
Общество, Фото:
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