Мужчина оскорбил сотрудника полиции, будучи пьяным
Ольхонский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя. Он признан виновным в оскорблении представителя власти.
Пьяный житель посёлка Еланцов в присутствии других людей, публично высказал в адрес участкового, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, слова грубой нецензурной брани.
Суд, с учётом мнения гособвинителя, подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Жителя Иркутской области оштрафовали за оскорбление полицейского
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