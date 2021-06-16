Жителя Иркутской области оштрафовали за оскорбление полицейского

Мужчина оскорбил сотрудника полиции, будучи пьяным



Ольхонский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя. Он признан виновным в оскорблении представителя власти.



Пьяный житель посёлка Еланцов в присутствии других людей, публично высказал в адрес участкового, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, слова грубой нецензурной брани.



Суд, с учётом мнения гособвинителя, подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

