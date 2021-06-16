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Жителя Иркутской области оштрафовали за оскорбление полицейского

Жителя Иркутской области оштрафовали за оскорбление полицейского
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина оскорбил сотрудника полиции, будучи пьяным

Ольхонский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя. Он признан виновным в оскорблении представителя власти.

Пьяный житель посёлка Еланцов в присутствии других людей, публично высказал в адрес участкового, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, слова грубой нецензурной брани.

Суд, с учётом мнения гособвинителя, подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области. 
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