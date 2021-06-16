Возбуждено административное дело
В Бичурской средней школе № 4 выявлено нарушение правил хранения круп.
- Влажность воздуха в помещении, где хранятся крупы, составляет 81%, но крупы должны храниться при влажности воздуха не более 70-75 % (данные условия хранения указаны на маркировочных ярлыках), - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Возбуждено административное дело. Выдано предписание о необходимости предоставить информацию, подтверждающую устранение повышенной влажности воздуха в складском помещении.
В школе в Бурятии неправильно хранили крупы
Общество, Фото:
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