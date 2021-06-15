В Бурятии лесники высадили 80 ёлочек

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Саженцы посадили у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны



В Кижингинском районе Бурятии сотрудники Кижингинского лесхоза и лесничества приняли участие в международной акции «Сад Памяти».



Лесники решили озеленить территорию памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уже через пару часов возле памятника красовались 80 высаженных саженцев ёлочек.



- Ёлочки будут напоминанием о подвиге тех, кто приближал день Победы ценой собственной жизни. Саженцы мы взяли из леса в таких местах, где их необходимо было вырубить: это линии электропередачи, противопожарные разрывы и прочее, - поделились сотрудники Кижингинского лесхоза и лесничества.



Международная акция «Сад памяти» организована всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы.





По информации республиканского агентства лесного хозяйства

