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В Бурятии лесники высадили 80 ёлочек

В Бурятии лесники высадили 80 ёлочек
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Саженцы посадили у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны

В Кижингинском районе Бурятии сотрудники Кижингинского лесхоза и лесничества приняли участие в международной акции «Сад Памяти».

Лесники решили озеленить территорию памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уже через пару часов возле памятника красовались 80 высаженных саженцев ёлочек.

- Ёлочки будут напоминанием о подвиге тех, кто приближал день Победы ценой собственной жизни. Саженцы мы взяли из леса в таких местах, где их необходимо было вырубить: это линии электропередачи, противопожарные разрывы и прочее, - поделились сотрудники Кижингинского лесхоза и лесничества.

Международная акция «Сад памяти» организована всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы.


По информации республиканского агентства лесного хозяйства 
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