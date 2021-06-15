Саженцы посадили у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны
В Кижингинском районе Бурятии сотрудники Кижингинского лесхоза и лесничества приняли участие в международной акции «Сад Памяти».
Лесники решили озеленить территорию памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уже через пару часов возле памятника красовались 80 высаженных саженцев ёлочек.
- Ёлочки будут напоминанием о подвиге тех, кто приближал день Победы ценой собственной жизни. Саженцы мы взяли из леса в таких местах, где их необходимо было вырубить: это линии электропередачи, противопожарные разрывы и прочее, - поделились сотрудники Кижингинского лесхоза и лесничества.
Международная акция «Сад памяти» организована всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы.
По информации республиканского агентства лесного хозяйства
В Бурятии лесники высадили 80 ёлочек
Общество, Фото:
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