Жителей Бурятии призывают присоединиться к акции «Свеча памяти»





Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит всероссийская акция «Свеча памяти» (0+), сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. По всей России зажигаются свечи в память обо всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая мирную жизнь. В этом году исполнится 80 лет с начала войны.- Я учился в 8-ой специальной Ленинградской артиллерийской школе. И вдруг объявление, что война. Мы пошли в военкомат и вступили в армию народного ополчения. Пешком вышли из Невской Лавры в 4 часа утра 18 июля. Ждали, что нас вооружат, а нам на троих одну винтовку дали, к ней десяток патронов, по 2 гранаты и 2-3 бутылки зажигательной смеси. Просто оружия не было. Я не помню, чтобы страх был. Было другое чувство: ты здесь – это твое, другого у тебя ничего нет больше. Ребята, мы имели дело с кадровой немецкой армией, которая в то время была сильнейшей в мире, и мы ее победили. Этим гордиться надо, - вспоминает Владимир Алексеевич Берчиков, ветеран Великой Отечественной войны.«Свеча памяти» пройдет в формате онлайн, чтобы каждый россиянин смог зажечь свечу. Сделать это можно с 15 по 22 июня на сайте деньпамяти.рф, всего лишь нажав кнопку «Зажечь свечу» и поделившись в соц. сетях. Каждая виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.- Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, – это символ памяти нашего сердца: чем больше свечей зажжется в ночь на 22 июня 2020 года, тем больше людей откликнется и скажет «спасибо» всем, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года. Нас миллионы – благодаря «Свече памяти» вместе мы можем поблагодарить ветеранов не только словом, но и делом. В эти дни мы должны задуматься о том, как мы храним мирное настоящее, оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней, чем доказываем, что эта цена была ненапрасной, - говорит исполнительный директор организатора акции – благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.За время Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов граждан СССР – акция призвана почтить каждого, а также оказать посильную помощь ныне живущим ветеранам.