 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

Жителей Бурятии призывают присоединиться к акции «Свеча памяти»

Жителей Бурятии призывают присоединиться к акции «Свеча памяти»
Общество, 
Собранные деньги будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит всероссийская акция «Свеча памяти» (0+), сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. По всей России зажигаются свечи в память обо всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая мирную жизнь. В этом году исполнится 80 лет с начала войны.

- Я учился в 8-ой специальной Ленинградской артиллерийской школе. И вдруг объявление, что война. Мы пошли в военкомат и вступили в армию народного ополчения. Пешком вышли из Невской Лавры в 4 часа утра 18 июля. Ждали, что нас вооружат, а нам на троих одну винтовку дали, к ней десяток патронов, по 2 гранаты и 2-3 бутылки зажигательной смеси. Просто оружия не было. Я не помню, чтобы страх был. Было другое чувство: ты здесь – это твое, другого у тебя ничего нет больше. Ребята, мы имели дело с кадровой немецкой армией, которая в то время была сильнейшей в мире, и мы ее победили. Этим гордиться надо, - вспоминает Владимир Алексеевич Берчиков, ветеран Великой Отечественной войны.

«Свеча памяти» пройдет в формате онлайн, чтобы каждый россиянин смог зажечь свечу. Сделать это можно с 15 по 22 июня на сайте деньпамяти.рф, всего лишь нажав кнопку «Зажечь свечу» и поделившись в соц. сетях. Каждая виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

- Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, – это символ памяти нашего сердца: чем больше свечей зажжется в ночь на 22 июня 2020 года, тем больше людей откликнется и скажет «спасибо» всем, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года. Нас миллионы – благодаря «Свече памяти» вместе мы можем поблагодарить ветеранов не только словом, но и делом. В эти дни мы должны задуматься о том, как мы храним мирное настоящее, оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней, чем доказываем, что эта цена была ненапрасной, - говорит исполнительный директор организатора акции – благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

За время Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов граждан СССР – акция призвана почтить каждого, а также оказать посильную помощь ныне живущим ветеранам.

правительство РБ ветераны ВОВ акция День памяти и скорби
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии призывают присоединиться к акции «Свеча памяти»
Жителей Бурятии призывают присоединиться к акции «Свеча памяти»
Общество, 15.06.2021
Собранные деньги будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам
В Бурятии выбрали лучший хоровой коллектив
В Бурятии выбрали лучший хоровой коллектив
Общество, 15.06.2021
Гран-при конкурса завоевал еравнинский ансамбль
В Бурятии назвали долю ругающихся за рулём водителей
В Бурятии назвали долю ругающихся за рулём водителей
Общество, 15.06.2021
Большинство автолюбителей ругаются на других водителей
В Улан-Удэ Русский драмтеатр завершил сезон «Звёздным мальчиком»
В Улан-Удэ Русский драмтеатр завершил сезон «Звёздным мальчиком»
Общество, 15.06.2021
Сезон закрылся досрочно из-за разрастания коронавируса
Прямой наводкой: «Акации» уничтожили «противника» в Бурятии
Прямой наводкой: «Акации» уничтожили «противника» в Бурятии
Общество, 15.06.2021
Гаубичный дивизион уничтожил «противника», прорвавшего оборону. ВИДЕО
Людмила Воронцова посетила дацан перед Олимпиадой
Людмила Воронцова посетила дацан перед Олимпиадой
Общество, 15.06.2021
Настоятель дацана помолился за участницу Олимпийских игр из Бурятии
Жители Бурятии нашли, предположительно, детёнышей манула
Жители Бурятии нашли, предположительно, детёнышей манула
Общество, 15.06.2021
Найденные дикие котята оказались слепыми, без мамы
Снимок произведения Даши Намдакова украсил книгу знаменитого хирурга
Снимок произведения Даши Намдакова украсил книгу знаменитого хирурга
Общество, 15.06.2021
Даши Намдаков пришёл на презентацию книги хирурга с мировым именем Юрия Козлова
Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в Улан-Удэ
Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в Улан-Удэ
Общество, 15.06.2021
Власти города готовятся к возможному приходу «большой воды»
В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 212
В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 212
Общество, 15.06.2021
Ситуация с коронавирусом ухудшается стремительными темпами
Улан-удэнцы в разгар третьей волны коронавируса игнорируют маски
Улан-удэнцы в разгар третьей волны коронавируса игнорируют маски
Общество, 15.06.2021
Мобильные группы по соблюдению антиковидных мер выходят в рейды ежедневно
В Улан-Удэ «скорые» работают на пределе возможности
В Улан-Удэ «скорые» работают на пределе возможности
Общество, 15.06.2021
Количество вызовов увеличилось в 1,5 раза
Бурятская певица Бадма-Ханда завоевала спецприз в финале «Новой звезды»
Бурятская певица Бадма-Ханда завоевала спецприз в финале «Новой звезды»
Общество, 15.06.2021
Певица Зара в финале призналась, что она большая поклонница Бадма-Ханды Аюшеевой
В Бурятии улицу назовут именем легендарной лётчицы
В Бурятии улицу назовут именем легендарной лётчицы
Общество, 15.06.2021
Уроженка Бурятии Калерия Рыльская служила в легендарном полку, который называли «ночными ведьмами»
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 15.06.2021
В Иркутской области горит почти 35 тысяч га леса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^