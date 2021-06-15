Известный хирург разместил на обложке книги снимок произведения Даши Намдакова

Даши Намдаков пришёл на презентацию книги хирурга с мировым именем Юрия Козлова
Детский хирург с мировым именем, главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов выпустил книгу. На обложке он разместил фотографию произведения прославленного бурятского скульптора Даши Намдакова.
- Приглашаю разделить со мной огромную радость, невероятное ощущение счастья - только что в свет вышла наша книга «Атрезии пищеварительного тракта». Два года книга была со мной - в голове, телефоне, компьютере. Сегодня мы выпустим её в самостоятельную жизнь, перережем пуповину. Наше детище начнёт свое собственное путешествие во времени. Пусть оно будет счастливым и поможет тем, для кого создавалась - врачам и маленьким детям. Рядом со мной были те, кто вложил в это руководство свои труд и мысли, энергию души. Настоящий звёздный состав - Александр Разумовский, Владимир Новожилов, Константин Ковальков, Александр Смирнов, Александр Чернов, Вадим Капуллер, Стивен Ротенберг, Марк Левитт, Дэвид ван дер Зии, Дариуш Патковски, Оливер Мюнстерер, Нгуен Лим, Ашер Орной, Мария Беккер, Давид Чубко, Симон Полоян и многие другие. Спасибо, друзья! –поделился Юрий Козлов на своей странице в Instagram.
На презентацию книги в Иркутске пришёл и Даши Намдаков.
- На обложке книги - фотография удивительного произведения всемирно известного скульптора Даши Намдакова. Я рад, что сегодня Мастер был с нами рядом. Объединить искусство хирургии с его творением получилось неожиданно и гармонично. Всё сложилось внезапно. Образ Мадонны, которая бережно прижимает к себе дитя, говорит о его беззащитности, и о том, что счастье и здоровье ребёнка в руках взрослых, - отмечает Юрий Козлов.
Он отметил, что книга - плод трудов многих людей. Здесь собран опыт 23 врачей из семи стран мира - России, Голландии, Израиля, Польши, США, Германии и Вьетнама.
Юрий Козлов поблагодарил всех, кто помог этому руководству для врачей появиться на свет.
Как сообщал «Байкал-Dailу», Юрий Козлов не раз экстренно приезжал из Иркутска к маленьким пациентам в Улан-Удэ. В марте он спас новорождённого с атрезией пищевода (когда отсутствует сообщение пищевода с желудком). За эту операцию Юрий Козлов стал обладателем мартовской премии «Человек-поступок».
Известный хирург разместил на обложке книги снимок произведения Даши Намдакова
Общество, Фото:
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