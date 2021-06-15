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Улан-удэнцы в разгар третьей волны коронавируса игнорируют маски

Улан-удэнцы в разгар третьей волны коронавируса игнорируют маски
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Мобильные группы по соблюдению антиковидных мер выходят в рейды ежедневно

В Улан-Удэ 14 мобильных групп ведут проверку соблюдения санэпидрежима. Среди основных нарушений, выявленных в ходе рейдов: обслуживание клиентов без масок, несоблюдение режима дезинфекции в общественных местах, отсутствие журналов термометрии для сотрудников и др.

- К примеру, в ходе рейдов 11 июня составлены протоколы в отношении должностных лиц бара «Бухен Хаус», магазинов «Табак», «Продукты» на ул. Добролюбова, ТЦ «Уют», «Находка» на ул. Терешковой, «Лига-спорт» и другие, - сообщает администрация Улан-Удэ.

Самое распространённое нарушение на всех объектах торговли – отсутствие масок.

- Все знают, что ситуация с коронавирусной инфекцией сейчас сложная. Однако и продавцы, и покупатели продолжают игнорировать такие простые вещи, как маски. Понятно, что сейчас лето, бывают жаркие дни, но думать о безопасности окружающих, о себе самом, о своих близких необходимо, - прокомментировал начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнёв.

В связи с осложнениями эпидемиологической обстановки по COVID-19 рейды мобильных бригад усилены. Ежедневно выходят с проверками 14 мобильных групп: по четыре в каждом районе города, из них три дневные и одна вечерняя, которая проверяет развлекательные и другие заведения, одна группа - по проверке общественного транспорта и одна группа - по проверке объектов торговли.

По результатам рейдов, проведённых мобильными группами в период с 10 марта 2020 года, составлено всего 1865 административных протоколов, из них: 1552 - на физических лиц, 126 – на должностных лиц и 188 - на юридических лиц.

Как сообщал «Байкал-Dailу», сейчас в Бурятии в разгаре третья волна коронавируса. Ситуация ухудшается с каждым днём. Накануне выявили сразу 212 новых больных – таких показателей не было с осени. 
коронавирус профилактика масочный режим
 
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