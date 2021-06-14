 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июня

13 июня

Популярное

80-летняя бабушка поразила жителей Бурятии простираниями

80-летняя бабушка поразила жителей Бурятии простираниями
Общество,  Фото:erdenydymchikov
Пожилая женщина совершала простираниями по земле круговой обход вокруг ступы

Директор турфирмы, бывший замминистра спорта Бурятии Эрдэни Дымчиков запечатлел на видео бабушку, совершавшую необычную для республики буддийскую практику. 80-летняя пожилая женщина совершала гороо (круговой обход вокруг ступы), но не пешком, как все другие верующие, а простираниями прямо по земле.

- Такое я видел только в Тибете. Как вам такое? Вот это сила веры, - поделился Эрдэни Дымчиков.

Он уточнил, что бабушка родом из села Эгита Еравнинского района.

Пользователей паблика ves_ulan_ude_, который репостнул видео Дымчикова, поразила сила веры пожилой женщины. Жители Бурятии пишут:

«Здоровья этой замечательной женщине на долгие лета»,
«Бабушке большое уважение!! Ом Мани Падме Хум. Здоровья крепкого»,
«Ничего страшного, что сняли бабушку, и мы имеем возможность восхищаться ее силой веры, наоборот, уважение и поддержка всех понимающих людей!»,
«Дай бог ей долгих лет жизни»,
«Хорошо, что сняли, пусть люди поближе узнают практику простирания, в этом нет ничего зазорного, просто берем пример!»
«Простирания имеют своё сакральное значение. А если для вас это нелепо - не называйте себя верующими или буддистами»,
«Молодец бабушка, вот у бабушки надо пример брать»,
«Пусть молодые знают, что вокруг ступы можно делать простирания».

Простирания (мургэл) – это форма буддийской практики, когда верующий полностью ложится на пол, вытягивая руки, а потом встаёт. Необходимо прикосновение к полу пятью точками тела: ладонями, коленями и лбом.

Ранее настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) пояснял, что простирание – «это самая большая добродетель, которую можно совершить телом».

- Простирание очищает карму, то есть значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы, страдания, которые могут нам встретиться. Например, несчастный случай, болезнь и т.д., - пояснял Еши Намжил лама.

Он заявлял: «Если постоянно делать простирания минимум по 108 и более, можно не бояться многих болезней». Ведь это не только мощная духовная практика, но и хорошее физическое упражнение. Лама Цонкапа, к примеру, за свою жизнь сделал 3,5 миллиона простираний в затворах.

Глава буддистов, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев также ранее призывал верующих регулярно делать простирания в дацанах.

- И раз в семь лет нужно сделать гороо вокруг дацана столько кругов, сколько вы прожили лет. Делать гороо лучше в начале лета, чтоб не замерзнуть в наши лютые зимы и не получить тепловой удар в наши жаркие летние месяцы. Раз в год нужно приходить на обоо пешком, а не как сейчас любят делать многие, на машине на самую гору, - отмечал Хамбо Лама.

буддизм пенсионеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Участки паспортной службы в Улан-Удэ перешли на приём по записи
Участки паспортной службы в Улан-Удэ перешли на приём по записи
Общество, 14.06.2021
Мера введена в целях предотвращения скопления людей
80-летняя бабушка поразила жителей Бурятии простираниями
80-летняя бабушка поразила жителей Бурятии простираниями
Общество, 14.06.2021
Пожилая женщина совершала простираниями по земле круговой обход вокруг ступы
Параспортсмен из Бурятии взял серебро и бронзу чемпионата мира
Параспортсмен из Бурятии взял серебро и бронзу чемпионата мира
Общество, 14.06.2021
Михаилу Асташову совсем чуть-чуть не хватило до золота
В Бурятии суточный прирост COVID-19 превысил 200 больных
В Бурятии суточный прирост COVID-19 превысил 200 больных
Общество, 14.06.2021
Третья волна коронавируса разрастается стремительными темпами
Буряты стали одними из героев ролика «МЫ в глазах»
Буряты стали одними из героев ролика «МЫ в глазах»
Общество, 14.06.2021
В России сняли ролик с представителями 89 национальностей
Улан-удэнца, страдающего икотой, вызвали на лечение в Москву
Улан-удэнца, страдающего икотой, вызвали на лечение в Москву
Общество, 14.06.2021
С мужчиной, который два года не может избавиться от икоты, связалась помощник министра здравоохранения России
В Бурятии днём до +23 градусов
В Бурятии днём до +23 градусов
Общество, 14.06.2021
Местами кратковременные дожди
В Бурятии открыт третий сезон для волонтёров на Байкале
В Бурятии открыт третий сезон для волонтёров на Байкале
Общество, 13.06.2021
Волонтёрам предоставляются места для проживания, питание и экипировка
В Улан-Удэ волонтёры нашли ребёнка за два часа
В Улан-Удэ волонтёры нашли ребёнка за два часа
Общество, 13.06.2021
10-летний мальчик находился на улице ночью один
На Сахалине впервые прошёл «Праздник бууз»
На Сахалине впервые прошёл «Праздник бууз»
Общество, 13.06.2021
Прошли мастер-классы, конкурс на самое быстрое поедание бууз. ВИДЕО
В Бурятии восстановили заброшенный источник
В Бурятии восстановили заброшенный источник
Общество, 13.06.2021
Работы по восстановлению целебного источника начались два года назад
В Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по боевому самбо
В Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по боевому самбо
Общество, 13.06.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Врач БСМП: «Больница заполнилась буквально за полнедели до отказа»
Врач БСМП: «Больница заполнилась буквально за полнедели до отказа»
Общество, 13.06.2021
Сотрудники заполненного госпиталя обратились к жителям Бурятии
В Бурятии на станции замечены медведица с медвежатами
В Бурятии на станции замечены медведица с медвежатами
Общество, 13.06.2021
На место выехали сотрудники Бурприроднадзора
В Бурятии на тушении лесного пожара работал 21 человек
В Бурятии на тушении лесного пожара работал 21 человек
Общество, 13.06.2021
На утро 13 июня новых очагов не обнаружено

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^