80-летняя бабушка поразила жителей Бурятии простираниями

Директор турфирмы, бывший замминистра спорта Бурятии Эрдэни Дымчиков запечатлел на видео бабушку, совершавшую необычную для республики буддийскую практику. 80-летняя пожилая женщина совершала гороо (круговой обход вокруг ступы), но не пешком, как все другие верующие, а простираниями прямо по земле.
- Такое я видел только в Тибете. Как вам такое? Вот это сила веры, - поделился Эрдэни Дымчиков.
Он уточнил, что бабушка родом из села Эгита Еравнинского района.
Пользователей паблика ves_ulan_ude_, который репостнул видео Дымчикова, поразила сила веры пожилой женщины. Жители Бурятии пишут:
«Здоровья этой замечательной женщине на долгие лета»,
«Бабушке большое уважение!! Ом Мани Падме Хум. Здоровья крепкого»,
«Ничего страшного, что сняли бабушку, и мы имеем возможность восхищаться ее силой веры, наоборот, уважение и поддержка всех понимающих людей!»,
«Дай бог ей долгих лет жизни»,
«Хорошо, что сняли, пусть люди поближе узнают практику простирания, в этом нет ничего зазорного, просто берем пример!»
«Простирания имеют своё сакральное значение. А если для вас это нелепо - не называйте себя верующими или буддистами»,
«Молодец бабушка, вот у бабушки надо пример брать»,
«Пусть молодые знают, что вокруг ступы можно делать простирания».
Простирания (мургэл) – это форма буддийской практики, когда верующий полностью ложится на пол, вытягивая руки, а потом встаёт. Необходимо прикосновение к полу пятью точками тела: ладонями, коленями и лбом.
Ранее настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) пояснял, что простирание – «это самая большая добродетель, которую можно совершить телом».
- Простирание очищает карму, то есть значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы, страдания, которые могут нам встретиться. Например, несчастный случай, болезнь и т.д., - пояснял Еши Намжил лама.
Он заявлял: «Если постоянно делать простирания минимум по 108 и более, можно не бояться многих болезней». Ведь это не только мощная духовная практика, но и хорошее физическое упражнение. Лама Цонкапа, к примеру, за свою жизнь сделал 3,5 миллиона простираний в затворах.
Глава буддистов, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев также ранее призывал верующих регулярно делать простирания в дацанах.
- И раз в семь лет нужно сделать гороо вокруг дацана столько кругов, сколько вы прожили лет. Делать гороо лучше в начале лета, чтоб не замерзнуть в наши лютые зимы и не получить тепловой удар в наши жаркие летние месяцы. Раз в год нужно приходить на обоо пешком, а не как сейчас любят делать многие, на машине на самую гору, - отмечал Хамбо Лама.
Ранее настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) пояснял, что простирание – «это самая большая добродетель, которую можно совершить телом».
- Простирание очищает карму, то есть значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы, страдания, которые могут нам встретиться. Например, несчастный случай, болезнь и т.д., - пояснял Еши Намжил лама.
Он заявлял: «Если постоянно делать простирания минимум по 108 и более, можно не бояться многих болезней». Ведь это не только мощная духовная практика, но и хорошее физическое упражнение. Лама Цонкапа, к примеру, за свою жизнь сделал 3,5 миллиона простираний в затворах.
Глава буддистов, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев также ранее призывал верующих регулярно делать простирания в дацанах.
- И раз в семь лет нужно сделать гороо вокруг дацана столько кругов, сколько вы прожили лет. Делать гороо лучше в начале лета, чтоб не замерзнуть в наши лютые зимы и не получить тепловой удар в наши жаркие летние месяцы. Раз в год нужно приходить на обоо пешком, а не как сейчас любят делать многие, на машине на самую гору, - отмечал Хамбо Лама.