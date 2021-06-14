80-летняя бабушка поразила жителей Бурятии простираниями





Ранее настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) пояснял, что простирание – «это самая большая добродетель, которую можно совершить телом».



- Простирание очищает карму, то есть значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы, страдания, которые могут нам встретиться. Например, несчастный случай, болезнь и т.д., - пояснял Еши Намжил лама.



Он заявлял: «Если постоянно делать простирания минимум по 108 и более, можно не бояться многих болезней». Ведь это не только мощная духовная практика, но и хорошее физическое упражнение. Лама Цонкапа, к примеру, за свою жизнь сделал 3,5 миллиона простираний в затворах.



Глава буддистов, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев также ранее



- И раз в семь лет нужно сделать гороо вокруг дацана столько кругов, сколько вы прожили лет. Делать гороо лучше в начале лета, чтоб не замерзнуть в наши лютые зимы и не получить тепловой удар в наши жаркие летние месяцы. Раз в год нужно приходить на обоо пешком, а не как сейчас любят делать многие, на машине на самую гору, - отмечал Хамбо Лама.



Простирания (мургэл) – это форма буддийской практики, когда верующий полностью ложится на пол, вытягивая руки, а потом встаёт. Необходимо прикосновение к полу пятью точками тела: ладонями, коленями и лбом.Ранее настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) пояснял, что простирание – «это самая большая добродетель, которую можно совершить телом».- Простирание очищает карму, то есть значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы, страдания, которые могут нам встретиться. Например, несчастный случай, болезнь и т.д., - пояснял Еши Намжил лама.Он заявлял: «Если постоянно делать простирания минимум по 108 и более, можно не бояться многих болезней». Ведь это не только мощная духовная практика, но и хорошее физическое упражнение. Лама Цонкапа, к примеру, за свою жизнь сделал 3,5 миллиона простираний в затворах.Глава буддистов, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев также ранее призывал верующих регулярно делать простирания в дацанах.- И раз в семь лет нужно сделать гороо вокруг дацана столько кругов, сколько вы прожили лет. Делать гороо лучше в начале лета, чтоб не замерзнуть в наши лютые зимы и не получить тепловой удар в наши жаркие летние месяцы. Раз в год нужно приходить на обоо пешком, а не как сейчас любят делать многие, на машине на самую гору, - отмечал Хамбо Лама.

Директор турфирмы, бывший замминистра спорта Бурятии Эрдэни Дымчиков запечатлел на видео бабушку, совершавшую необычную для республики буддийскую практику. 80-летняя пожилая женщина совершала гороо (круговой обход вокруг ступы), но не пешком, как все другие верующие, а простираниями прямо по земле.- Такое я видел только в Тибете. Как вам такое? Вот это сила веры, - поделился Эрдэни Дымчиков.Он уточнил, что бабушка родом из села Эгита Еравнинского района.Пользователей паблика ves_ulan_ude_, который репостнул видео Дымчикова, поразила сила веры пожилой женщины. Жители Бурятии пишут:«Здоровья этой замечательной женщине на долгие лета»,«Бабушке большое уважение!! Ом Мани Падме Хум. Здоровья крепкого»,«Ничего страшного, что сняли бабушку, и мы имеем возможность восхищаться ее силой веры, наоборот, уважение и поддержка всех понимающих людей!»,«Дай бог ей долгих лет жизни»,«Хорошо, что сняли, пусть люди поближе узнают практику простирания, в этом нет ничего зазорного, просто берем пример!»«Простирания имеют своё сакральное значение. А если для вас это нелепо - не называйте себя верующими или буддистами»,«Молодец бабушка, вот у бабушки надо пример брать»,«Пусть молодые знают, что вокруг ступы можно делать простирания».