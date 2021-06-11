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В Улан-Удэ малоимущим школьникам окажут матпомощь

В Улан-Удэ малоимущим школьникам окажут матпомощь
Общество,  Фото:pixabay.com
Документы от родителей принимаются с 15 июня по 30 июля

В Бурятии проводится республиканская акция «Помогите детям собраться в школу!». В её рамках малоимущим гражданам, имеющим детей школьного возраста и совместно с ними проживающим, оказывается единовременная материальная помощь на каждого ребёнка. Ребёнок должен обучаться в образовательной организации по основным общеобразовательным программам с момента издания распорядительного акта о его зачислении в первый класс и до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет.

В связи с действием ограничительных мероприятий, приём документов ведётся в управлении социальной защиты населения по Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса, 14, с 15 июня по 30 июля. Предварительная запись производится по телефонам: +7 (902) 452-00-19, +7 (902) 452-00-28, +7 (914) 843-30-90. При подаче документов необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и шариковую ручку.

Для получения единовременной материальной помощи необходимо представить следующие документы (представляются в копиях с предъявлением оригинала):
- документы, удостоверяющие личность (паспорта, временное удостоверение личности);
- свидетельство о рождении ребёнка (детей);
- документы, подтверждающие доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (для неработающих граждан – сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов пенсионного фонда Российской Федерации), в случае получения ежемесячного пособия на ребёнка, доходы заявителем не представляются;
- реквизиты лицевого счёта открытого в кредитном учреждении.

Справки о составе семьи, о регистрации по месту жительства (пребывания), из органов местного самоуправления, подтверждающие проживание (пребывание) заявителя на территории республики управление социальной защиты населения по Улан-Удэ получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с действующим законодательством, либо заявитель может представить самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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