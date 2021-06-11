В Улан-Удэ малоимущим школьникам окажут матпомощь

Документы от родителей принимаются с 15 июня по 30 июля
В Бурятии проводится республиканская акция «Помогите детям собраться в школу!». В её рамках малоимущим гражданам, имеющим детей школьного возраста и совместно с ними проживающим, оказывается единовременная материальная помощь на каждого ребёнка. Ребёнок должен обучаться в образовательной организации по основным общеобразовательным программам с момента издания распорядительного акта о его зачислении в первый класс и до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет.
В связи с действием ограничительных мероприятий, приём документов ведётся в управлении социальной защиты населения по Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса, 14, с 15 июня по 30 июля. Предварительная запись производится по телефонам: +7 (902) 452-00-19, +7 (902) 452-00-28, +7 (914) 843-30-90. При подаче документов необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и шариковую ручку.
Для получения единовременной материальной помощи необходимо представить следующие документы (представляются в копиях с предъявлением оригинала):
- документы, удостоверяющие личность (паспорта, временное удостоверение личности);
- свидетельство о рождении ребёнка (детей);
- документы, подтверждающие доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (для неработающих граждан – сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов пенсионного фонда Российской Федерации), в случае получения ежемесячного пособия на ребёнка, доходы заявителем не представляются;
- реквизиты лицевого счёта открытого в кредитном учреждении.
Справки о составе семьи, о регистрации по месту жительства (пребывания), из органов местного самоуправления, подтверждающие проживание (пребывание) заявителя на территории республики управление социальной защиты населения по Улан-Удэ получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с действующим законодательством, либо заявитель может представить самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Улан-Удэ малоимущим школьникам окажут матпомощь
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Документы от родителей принимаются с 15 июня по 30 июля
На турнир приедут лучшие команды со всего ДФО
Победители посетят экотропу «К лежбищу байкальской нерпы» на Ушканьих островах
Заявки и документы принимаются до 21 июня
В столице Забайкалья пройдут еженедельные шахматные турниры
На Байкал для обмена опытом приедут кураторы из разных городов России
Занятия проводились на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа
Собака, тоскуя по своему потомству, стала выкармливать найдёнышей своим молоком
Размер вознаграждения за одну особь был увеличен до 8 тысяч рублей
Аномально холодный май мог сыграть большую роль в ухудшении эпидобстановки
В него будут ходить сто детей от 1,5 до 7 лет
Экоплощадка продумана с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и других уязвимых категорий
Республику представят работы шести фотографов
В этом году в бюджете на выплаты предусмотрено 250 миллионов рублей
Делегация из Татарстана встретилась с представителями туристской отрасли Бурятии