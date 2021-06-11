Бурятия стала четвёртой по «Дальневосточной ипотеке»

Программа «Дальневосточная ипотека» стартовала 1,5 года назад и пользуется большой популярностью



Программа «Дальневосточная ипотека» стартовала 1,5 года назад – в декабре 2019 года. Сейчас она преодолела планку в 20 тысяч выданных кредитов. То есть в среднем каждый месяц на Дальнем Востоке более 1 100 молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар» получают льготные кредиты на улучшение своих жилищных условий, сообщили в пресс-службе министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Бурятия вошла в пятёрку лидеров по «Дальневосточной ипотеке».



Наиболее активно программа реализуется в Приморском крае, где выдано 5749 кредитов на общую сумму 23 млрд рублей. В Республике Саха (Якутия) заключено 4170 льготных договоров на сумму 16,6 млрд рублей. В Хабаровском крае выдано 2776 кредитов на сумму 10,5 млрд рублей.



Затем идёт Бурятия (2118 договоров на общую сумму 5 млрд рублей) и Амурская область (1884 договора на сумму 6,5 млрд рублей).



На шестом и седьмом местах находятся Забайкальский край – заключено 1307 договоров на общую сумму свыше 3,9 млрд рублей, и Сахалинская область (1238 договоров на сумму 5,9 млрд рублей).



- Дальневосточная ипотека» появилась сравнительно недавно, но уже поставила первый рекорд по объёмам выдачи, - прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ по Дальнему Востоку Александр Левинталь. - За 18 месяцев реализации программы объем выданных средств превысил 74 млрд рублей. Более 20 тысяч семей в ДФО смогли улучшить свои жилищные условия благодаря этому инструменту. Примечательно, что размер ставки был изначально установлен на уровне 2%, но в результате межбанковской конкуренции у жителей появилась возможность взять ипотечный кредит под 1% и даже 0,9%. Кроме того, программа «дальневосточной ипотеки» позволила активизировать жилищное строительство в ДФО и внесла свой вклад в запуск новых проектов. Благодаря этому Дальний Восток стал единственным федеральным округом, где по итогам 2020 года наблюдался рост объемов строительства на 9%, в том время как в среднем по РФ объемы строительства упали на 13%».



Справка:



Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, и без ограничений по возрасту - участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим в регионы ДФР в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.



При оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство в залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. В конце 2020 года вступил в силу закон, позволяющий досрочно оформить в собственность «дальневосточный гектар» при условии оформления «Дальневосточной ипотеки»: участники программы «Дальневосточный гектар» могут предоставить полученные земельные участки в качестве залога для обеспечения ипотеки под 2%.



Максимальный размер кредита – до 6 млн рублей, выдается на срок не более 20 лет. В настоящее время к реализации программы подключились 14 банков, причём шесть банков работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства. Банки принимают заявки во всех 11 регионах ДФО.





