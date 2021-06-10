 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Бурятии появится новый культурный центр

В Бурятии появится новый культурный центр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2023 году планируется строительство центра культурного развития в Бабушкине

В городе Бабушкин в Бурятии построят центр культурного развития. Строительство планируется в 2023 году, сообщили в минкультуры Бурятии.

Центры культурного развития – это новый формат досуговых учреждений для всей семьи. Здесь могут проходить выставки и кинопоказы, работать студии и кружки, выступать с гастролями артисты из других регионов страны. От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства.

В центре культурного развития будет размещен Дом культуры вместимостью 200 посадочных мест и библиотека площадью 100 кв.м. В настоящее время Дом культуры находится в приспособленном помещении, библиотека размещена в здании администрации.

В Бурятии в 2020 году уже открыли первый такой центр культурного развития, он появился в посёлке Саган-Нур.

Всего по всей России будет построено 39 подобных центров культурного развития. 
культура центр культурного развития
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии появится новый культурный центр
В Бурятии появится новый культурный центр
Общество, 10.06.2021
В 2023 году планируется строительство центра культурного развития в Бабушкине
В Бурятии дом культуры закрыли из-за ковидных нарушений
В Бурятии дом культуры закрыли из-за ковидных нарушений
Общество, 10.06.2021
Нарушения выявили в ходе эпидемиологического расследования
В Бурятии дети высадили кедры
В Бурятии дети высадили кедры
Общество, 10.06.2021
Кедры посадили на пришкольной территории
Жителей Бурятии призвали болеть за Людмилу Воронцову
Жителей Бурятии призвали болеть за Людмилу Воронцову
Общество, 10.06.2021
Спортсменка горит идеей участия в Олимпийских играх
Улан-удэнец два года не может избавиться от икоты
Улан-удэнец два года не может избавиться от икоты
Общество, 10.06.2021
Из-за непрекращающейся икоты страдающий мужчина по ночам спит только пару часов
В Бурятии лесники встретили совёнка. Видео
В Бурятии лесники встретили совёнка. Видео
Общество, 10.06.2021
Лесники рассказали о встрече с совёнком и испуганным детёнышем косули
В Бурятии составили топ-5 самых частых нарушений ПДД
В Бурятии составили топ-5 самых частых нарушений ПДД
Общество, 10.06.2021
Стало известно, за какие нарушения водители Бурятии чаще всего получают «письма счастья» от ГИБДД
В Бурятии осуждённых колонии-поселения сводили в кино
В Бурятии осуждённых колонии-поселения сводили в кино
Общество, 10.06.2021
Законопослушные осуждённые провели выходной вне колонии
В Бурятии произошёл новый всплеск заболеваемости COVID-19
В Бурятии произошёл новый всплеск заболеваемости COVID-19
Общество, 10.06.2021
Большими темпами растёт число новых заражённых, а также госпитализированных пациентов
В Иркутске построили гараж-самоволку на территории театра
В Иркутске построили гараж-самоволку на территории театра
Общество, 10.06.2021
Незаконный гараж пришлось демонтировать
Юниорскую сборную Бурятии по борьбе покинул старший тренер
Юниорскую сборную Бурятии по борьбе покинул старший тренер
Общество, 10.06.2021
За пять лет работы старший тренер не получил ни рубля
О малышке Адисе из Бурятии узнала королева Елизавета II
О малышке Адисе из Бурятии узнала королева Елизавета II
Общество, 10.06.2021
Королева пожелала супругам Гармаевым и их дочери успешного лечения
В Улан-Удэ пожарные соревновались в подъёме по штурмовой лестнице
В Улан-Удэ пожарные соревновались в подъёме по штурмовой лестнице
Общество, 10.06.2021
Продолжаются республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту
В Улан-Удэ осуждённые женщины занялись чирлидингом
В Улан-Удэ осуждённые женщины занялись чирлидингом
Общество, 10.06.2021
Все команды подготовили индивидуальные программы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^