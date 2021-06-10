В 2023 году планируется строительство центра культурного развития в Бабушкине
В городе Бабушкин в Бурятии построят центр культурного развития. Строительство планируется в 2023 году, сообщили в минкультуры Бурятии.
Центры культурного развития – это новый формат досуговых учреждений для всей семьи. Здесь могут проходить выставки и кинопоказы, работать студии и кружки, выступать с гастролями артисты из других регионов страны. От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства.
В центре культурного развития будет размещен Дом культуры вместимостью 200 посадочных мест и библиотека площадью 100 кв.м. В настоящее время Дом культуры находится в приспособленном помещении, библиотека размещена в здании администрации.
В Бурятии в 2020 году уже открыли первый такой центр культурного развития, он появился в посёлке Саган-Нур.
Всего по всей России будет построено 39 подобных центров культурного развития.
В Бурятии появится новый культурный центр
Общество, Фото:
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