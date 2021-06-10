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В Иркутске восстановят памятники участников Великой Отечественной

В Иркутске восстановят памятники участников Великой Отечественной
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Программа реконструкции памятных мест рассчитана на 5 лет

До конца года на территории офицерского участка №69 Русско-Амурского кладбища в Иркутске будет отремонтировано 25 памятников участников Великой Отечественной войны.

- Благодаря поддержке федерального и областного центров мы начали проводить эти важные работы в прошлом году. К 75-й годовщине Победы было восстановлено 16 памятников, обновлена центральная стела и восстановлено 310 надгробных плит. В этом году реконструкция продолжится, программа рассчитана на 5 лет. Важно отметить, что в дальнейшем территорию будем благоустраивать комплексно, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Также глава города поручил комитету по управлению Октябрьским округом совместно с полицией организовать на Русско-Амурском кладбище проведение рейдов по запрету выгула домашних животных в границах мемориальной зоны. Кроме этого, на территории планируется установить ограждение и обеспечить видеонаблюдение.

Отметим, что работа по приведению в порядок памятных мест в Иркутске ведётся планомерно. Ранее выполнена инвентаризация памятников и определены захоронения, которые требуют ремонта в первую очередь. Так, в следующем году отреставрируют еще 37 воинских захоронений.

Общественная территория «Русско-Амурский мемориальный комплекс» вошла в список пространств, планируемых к благоустройству в 2022 году по итогам рейтингового голосования. Проектными решениями будет предусмотрено устройство пешеходных связей с применением плиточного покрытия, замена ограждений с устройством входных групп с западной, южной и восточной сторон, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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