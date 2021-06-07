В Улан-Удэ состоится первая выставка архитектора Джейрана Уланова

Среди его работ – оформление аэропорта в столице Бурятии и городские скульптурные композиции, созданные с Александром Мироновым



11 июня в Улан-Удэ открывается первая персональная выставка заслуженного архитектора Бурятии Джейрана Алексеевича Уланова «Архитектура и…».



- Творчество Джейрана Уланова – это жизнь в архитектуре, монументально-декоративном искусстве, памятниках, дизайне, графике, живописи, малой пластике и оформлении книг. Созданные им произведения характеризуют его как опытного архитектора-практика и тонкого художника, умеющего простоту и целесообразность композиционного решения сочетать с красотой архитектурных форм, декора и национальных традиций, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



В совместной работе со скульптором Александром Мироновым Джейран Уланов выступил архитектором скульптурных композиций, известных каждому горожанину: «Птицы. Весна» на Арбате, «Красавица Ангара» у Театра оперы балета, «Мэргэн» на бульваре Карла Маркса.



В 1982 году Джейран Уланов был назначен главным художником монументально-декоративного оформления нового здания аэровокзала в Улан-Удэ. В центральном зале аэровокзала им были выполнены четыре крупномасштабные мозаичные стены из смальты: «Бурятия», «Байкал», «Космос» и «История авиации». Открытие здания состоялось 22 июля 1983 года.



За все пятьдесят лет творческой работы Джейран Алексеевич не только создавал проекты зданий и памятников, но и принимал участие в проектировании и оформлении экспозиции выставок разного уровня, создавал эмблемы и логотипы (эмблема Союза архитекторов Бурятии, эмблема празднования 325-летия города Улан-Удэ, фирменный стиль и логотип телерадиокомпании «Ариг-Ус» и др.), занимался оформлением книг («Город Кяхта» А.П. Климова, «Бурятская кухня» и др.).



В экспозиции художественного музея будут представлены макеты, дизайн проекты, графический дизайн и графические работы Джейрана Уланова.



Справка



Джейран Алексеевич Уланов родился 1 мая 1951 года в Сталинабаде (ныне Душанбе), столице Таджикистана. Отец Джейрана – поэт, учёный-фольклорист, участник Великой Отечественной войны Алексей Ильич Уланов (1909-2000). В 1969-1974 годах обучался в Новосибирском инженерно-строительном институте имени В.В. Куйбышева по специальности «Архитектура». Творческий путь начал в институте «Бурятгражданпроект».



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