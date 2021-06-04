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Бурятия присоединится к акции «Декламируй»

Бурятия присоединится к акции «Декламируй»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие пройдёт на площадке фестиваля «Бумажный ключ»

В Улан-Удэ состоится всероссийская акция «Декламируй». Мероприятие приурочено ко Дню русского языка, который отмечается по всей России 6 июня – в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

- Акция проводится с целью популяризации и сохранения самобытности русского языка путём декламирования (выразительного чтения, произношения художественного текста/стихотворения любых авторов, авторские стихи приветствуются), а также исполнения музыкальных произведений, - сообщает пресс-служба движения «Волонтёры культуры».

Участников акции ждёт общение, музыка, поэзия, проза и, конечно же, много Пушкина. Перед зрителями выступят музыкальная группа «ПараШуты», пианист Иван Жежель, музыкант Баясхалан Жамьянов; прочтут стихи руководитель литературно-музыкального объединения «Art of Poetry» София Чернышёва, Рома Мухамедов, Мария Лисихина, Виктория Чеботарёва и Татьяна Усольцева. После основной программы каждый желающий сможет прочесть любимые произведения и спеть песню.

Мероприятие состоится 5 июня в 18:30 на площадке фестиваля «Бумажный ключ» в центре современного искусства «Залуу».

Возрастное ограничение 16+
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