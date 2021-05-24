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Улан-Удэ примет фестиваль «Бумажный ключ» во второй раз

Улан-Удэ примет фестиваль «Бумажный ключ» во второй раз
Общество,  Фото:pixabay.com
На праздник детской и юношеской книги приедут издательства, иллюстраторы и многие другие

С 5 по 6 июня в столице Бурятии пройдёт второй фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ». Представить свои новинки и познакомить улан-удэнских читателей с современной детской литературой приедут детские издательства России. Также гостями и спикерами фестиваля станут писательница Надежда Беленькая, художники-иллюстраторы Тимофей Яржомбек, Саяна Хомонова, Ирина и Ольга Ертахановы и многие другие.

- «Бумажный ключ» призван стать площадкой, которая поможет детям, подросткам и их родителям найти единомышленников, открыть для себя новых авторов, получить необходимые знания, контакты и идеи, - сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

Для посетителей фестиваля запланированы книжная ярмарка, мастер-классы, лекции, встречи с писателями и иллюстраторами Москвы и Бурятии. Местом проведения «Бумажного ключа» в этом году станет центр современного искусства «Залуу».

Как рассказали в детско-юношеской библиотеке, первый «Бумажный ключ» был проведён в 2019 году. Его посетили более 2000 человек, он проходил в Бурятском драматическом театре. В 2020 году фестиваль был отменён из-за пандемии.

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