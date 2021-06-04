В Чите готовятся к нештатным ситуациям из-за подъёма реки

В настоящее время проводится оценка береговой линии



В Забайкальском крае уровень воды в реке Чита продолжает повышаться. Возможен выход воды на пойму.



- На первую половину дня 4 июня уровень воды в городских реках выглядит следующим образом: Ингода – 149 сантиметров, в верховьях продолжается спад. Для сведения, уровень выхода на пойму реки Ингода – 300 сантиметров, затопление начинается при 400 сантиметрах. Река Чита сейчас на уровне 92 сантиметров. В верховьях идёт подъём. Согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидается рост до 125 сантиметров. У реки Чита выход на пойму – 165 сантиметров, подтопление начинается при 300 сантиметрах. На ситуацию влияет выпадение большого количества осадков в мае. К примеру, 2-3 мая выпала практически месячная нора осадков. Дожди, которые прошли в первые дни июня, также повлияли на ситуацию, - прояснил ситуацию начальник управления по делам ГО и ЧС краевой столицы Геннадий Комаров.



По его словам, помимо рек Чита и Ингода, свой крутой нрав могут показать и малые реки- Жирейка и Кадалинка. С 4 июня оперативной группой управления по делам ГО и ЧС ведётся круглосуточный мониторинг ситуации на реке Чита с трёхчасовым интервалом.



Как сообщает пресс-служба администрации Читы, при наиболее неблагоприятном развитии обстановки в городе существует 12 зон затопления. При подготовке к паводкам была проведена подсыпка низких участков берегов, для этого использовано свыше 400 кубометров грунта. К таким проблемным зонам относятся улицы Шубзаводская, Сенная, переулок Связистов, дачный кооператив «Светофор», посёлок Биофабрика.



- В наиболее проблемных и подверженных подтоплениям зонах определены места сбора населения для дальнейшей эвакуации. Подготовлены к приёму людей девять пунктов временного размещения, определены автобусы для вывоза эвакуируемых, в том числе муниципальные, а также более 40 маршрутных такси, предоставляемых перевозчиками. Создана специальная служба, которая решает вопросы питания, обеспечения водой и другими предметами первой необходимости. Отработаны вопросы эвакуации людей со спасателями ГИМС, Забайкалпожспаса, ГУ МЧС по Забайкальскому краю, готова к этому и команда оперативного реагирования администрации Читы. Для проведения аварийно-спасательных работ готова техника высокой проходимости, в том числе АРСы, на базе городских предприятий создано четыре внештатных формирования общей численностью 133 человека и 48 единиц техники, - заявил Геннадий Комаров.



Также администрацией столицы Забайкалья создано четыре мобильных группы по оповещению населения в районах возможного выхода воды в п. Заречный, п. Каштак, ул. Сенная, ул. Шубзаводская. Проходит информирование населения по электронным экранам в местах массового пребывания людей. Оперативная группа администрации проводит оценку береговой линии реки Чита, при необходимости будут организованы работы по её укреплению.



- Просим всех соблюдать меры безопасности. При возникновении нештатных ситуаций информировать ЕДДС города по телефонам 35-50-06, 35-50-07, - сообщили в управлении по ГО и ЧС городского округа «Город Чита».



Напомним, что в Забайкальском крае на первую половину дня 4 июня из-за подтопления пострадали региональные дороги в девяти районах. Пока уровень воды не позволяет приступить к восстановительным работам на шести участках «регионалок».



- Проезда нет на дорогах в Сретенском, Газимуро-Заводском и Нерчинско-Заводском районах. В Чернышевском районе пока не запущено движение для автобусов по дорогам в сторону Букачачи и Икшицы. Во многих местах вода идёт на спад, дорожники ликвидируют размывы, восстанавливают земполотно, ремонтируют водопропускные трубы, - рассказал и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Сергей Кривощеков.



По информации пресс-службы министерства строительства края, проблемы с проездом были зафиксированы также в Александрово-Заводском, Шелопугинском, Балейском, Борзинском, Тунгокоченском районах.

