В Иркутске прошла церемония присвоения звания «Почётный гражданин»

Также прошло вручение памятного знака «За заслуги в развитии города Иркутска»
Звания «Почётный гражданин города Иркутска» удостоены четыре иркутянина. Такое решение было принято на заседании Думы областного центра. 3 июня в музее истории имени А.М. Сибирякова состоялась торжественная церемония присвоения нового статуса. Мэр города Руслан Болотов вручил знаки отличия, ленты и удостоверения «Почётного гражданина Иркутска».
- Институт почётных граждан очень важен для стабильного развития города. Мы ценим то, что каждый из вас сделал для Иркутска. Вы заложили прочный фундамент, на котором ваши преемники могут смело строить свою работу. Присваивать звание почётного гражданина в Иркутске начали ещё в 1860-х годах. И уже к 1917 году это звание получили 20 наших земляков. Среди них были министры, общественные и государственные деятели, купцы: городской голова Владимир Сукачёв, путешественник и общественный деятель Григорий Потанин, купцы Сибиряков, Трапезников, Хаминов и другие, – отметил мэр города Иркутска Руслан Болотов. – Сегодня звание получили иркутяне, которые вносят весомый вклад в развитие областного центра. Это настоящие профессионалы своего дела. Но, что самое главное, почётные граждане принимают самое активное участие в жизни города. И являются одними из наших главных советчиков по важным вопросам.
За выдающиеся заслуги в области здравоохранения, укрепления международного сотрудничества, защиты прав человека звание «Почётный гражданин города Иркутска» присвоено главному врачу городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, заслуженному работнику здравоохранения Российской Федерации, доктору медицинских наук, профессору Владимиру Новожилову.
За существенный вклад в развитие города Иркутска и обеспечение благополучия его населения принято решение присвоить звание «Почётный гражданин города Иркутска» Александру Ханхалаеву.
За выдающиеся заслуги в области образования почётного звания удостоен заведующий кафедрой конституционного права и теории права юридического института ИГУ, доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин.
Также за заслуги в области физической культуры и массового спорта принято решение присвоить звание «Почётный гражданин города Иркутска» директору Областного государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» Владимиру Матиенко.
Напомним, что всего было подано семь заявок на присвоение почётного звания жителям города Иркутска. Все кандидаты были проверены на соответствие общественным Советом по наградам и Советом почётных граждан.
В настоящее время звание «Почётный гражданин города Иркутска» имеют 34 человека. Вновь избранные почётные граждане станут активными участниками на заседаниях Думы и депутатских слушаниях.
Также за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, инициативу и успехи в развитии местного самоуправления глава города Руслан Болотов вручил памятный знак «За заслуги в развитии города Иркутска» заместителю председателя Думы Иркутска Сергею Юдину. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Иркутске прошла церемония присвоения звания «Почётный гражданин»
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