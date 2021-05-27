Четыре человека стали почётными гражданами Иркутска

Выбирать пришлось из семи кандидатов



Четырём иркутянам присвоено звание почётного гражданина города. Соответствующее решение приняла Дума Иркутска 27 мая на очередном заседании.



Всего в Думу поступили ходатайства в отношении семи граждан. Получить звание могли четверо из них с учётом количества вакантных мест, определённых в соответствии с положением о почётном гражданине Иркутска (всего 34 места, занято 30 мест).



При поступлении более чем двух ходатайств процедура присвоения звания проводится в два этапа. В первую очередь Дума проводит рейтинговое голосование за всех кандидатов по списку в алфавитном порядке. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, поднимаются в списке. При одинаковом количестве голосов очерёдность определяется в алфавитном порядке.



Затем Дума переходит к количественному голосованию за присвоение звания. Решение считается принятым, если за кандидатуру проголосовало больше половины депутатов от присутствующих на заседании. Голосование прекращается, если в процессе было принято необходимое количество решений (в данном случае четыре).



По итогам обоих этапов почётными гражданами Иркутска стали:



• главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов (в рейтинге 30 голосов, количественно 29 голосов);



• заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области Александр Ханхалаев (в рейтинге 27 голосов, количественно 26 голосов);



• заведующий кафедрой конституционного права и теории права юридического института Иркутского государственного университета, доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин (в рейтинге 27 голосов, количественно 27 голосов);



• директор спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» Владимир Матиенко (в рейтинге 22 голоса, количественно 22 голоса).





По информации Думы Иркутска





