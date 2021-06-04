Чита примет чемпионат ДФО по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Регистрация на соревнования заканчивается 10 июня



С 24 по 28 июня в окрестностях города Читы пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию, а также региональные соревнования «Зелёный лес-2021». Регистрация на турнир заканчивается 10 июня.



В чемпионате могут принять участие мужчины и женщины 2002 года рождения и старше. В первенстве: юноши и девушки до 15 лет, юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 19 лет. В региональных соревнованиях примут участие мальчики и девочки до 13 лет, мужчины и женщины старшего возраста и открытая группа.



25 июня состоятся соревнования в дисциплине кросс-лонг. 26 июня пройдёт кросс-эстафета 3 человека, а в «Зелёном лесе» – кросс-классика. 27 июня будет проведён кросс-спринт.



Кроме этого, в рамках соревнований запланирован всероссийский семинар по подготовке спортивных судей первой и всероссийской категории. Лекции читают приглашённые гости из Москвы и Пензы. Об этом сообщает федерация спортивного ориентирования Забайкальского края.



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