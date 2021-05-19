Для аэропорта Улан-Удэ предлагают «Гэсэра», богиню и лошадь-птицу

























«Сэргэ»



Авторы этого проектного решения предлагают в одной скульптуре объединить три бурятских символа и ритуала.



Сэргэ означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин. Сэргэ связано с культом коня - к нему привязывали коней хозяева и гости, а также оно является символом дерева жизни и мирового дерева, который объединяет три мира.



Хии морин - конь ветра. Согласно буддийской астрологии, хии морин может оказывать влияние на психическую энергию человека. Когда эта энергия в плохом состоянии, у человека наступает упадок духа, и его преследует неудача. Для преодоления этих препятствий существует ритуал водружения флажка хии морин.



Хурдэ – молитвенный барабан с пожеланиями удачного полёта.















«Навстречу солнцу»



Монумент представляет собой стилизованную, стремительно скачущую лошадь, трансформирующуюся в летящую птицу. Шея и голова лошади являются одновременно крылом и головой летящей птицы.



- История и культура Бурятии тесно связана с образом лошади. Многие века лошадь была основным средством передвижения и позволяла пересекать огромные пространства Евразийского континента, в глубине которого расположена Бурятия. Современные путники в дальние путешествия отправляются на самолёте. Верхняя часть монумента в образе летящей птицы устремлена ввысь и олицетворяет полёт, поэтому он гармонично вписывается на территории аэропорта и создаёт атмосферу путешествия, - пишут авторы проекта.





























«Манзан Гурмэ»



Манзан Гурмэ – великая бурятская богиня, прародительница бурятского народа. Дочь солнца и Великой матери Эхэ Бурхан. Добрая Манзан Гурмэ предстанет перед гостями в образе молодой женщины в национальном бурятском одеянии. Девушка протягивает серебряную чашу с божественным напитком сосредоточением её силы. Она дарит добро, радушие и гостеприимство.





«Голубая патина»



Голубая патина – символ вечного синего неба или безбрежного водного пространства, как озеро Байкал. Полированная бронза с оттенком золота олицетворяет солнце, огонь и жизнь. Сама птица – это лебедь, архаический образ, отсылки к которому встречаются и в каменном веке. Это символ, связующий стихии воздуха, земли и воды.



- Все легенды о появлении жизни возводят её зарождение к небу и солнцу, стихиям земли и воды. Множество сказаний переплелись в моей памяти, чтобы вышел представленный образ. Надеюсь, он не вызовет у зрителя сомнений, а напротив всколыхнёт поток сознания, увлечёт своей простотой и, одновременно, многозадачностью, - отмечает автор.





«Символ Республики Бурятия и города Улан-Удэ»



Монумент «Символ Республики Бурятия и города Улан-Удэ» решён в виде двух фигур: юноши и девушки – бурят в традиционных аутентичных костюмах. Они стоят в пол-оборота друг к другу.



Фигуры юноши и девушки расположены под аркой, стилизованно выполненной с соблюдением канонов классической бурятской архитектуры. На стойках арки в уровень рук фигур расположены буддийские крутящиеся барабаны.



Композиция будет интерактивной – проектировщики предусмотрели возможность подняться по ступеням на постамент, пройти по «Байкалу», сфотографироваться с фигурами и покрутить барабаны.



Монумент «Символ Республики Бурятия и города Улан-Удэ» решён в виде двух фигур: юноши и девушки – бурят в традиционных аутентичных костюмах. Они стоят в пол-оборота друг к другу.Фигуры юноши и девушки расположены под аркой, стилизованно выполненной с соблюдением канонов классической бурятской архитектуры. На стойках арки в уровень рук фигур расположены буддийские крутящиеся барабаны.Композиция будет интерактивной – проектировщики предусмотрели возможность подняться по ступеням на постамент, пройти по «Байкалу», сфотографироваться с фигурами и покрутить барабаны.





















Сквер «Нютаг»



Композиция планировки территории сквера носит прямолинейный характер, что является чертой геометрических бурятских орнаментов. Растительность отражает основные природные зоны Бурятии – тайга, смешанные леса, лесостепь. В восточной части площадки растительность более густая, по мере движения к скульптурной композиции становится реже, постепенно создавая открытое пространство, позволяя видеть её со всех сторон. Неприхотливые злаки и цветы – типичные для природы республики – собраны в миксбордеры, обеспечивающие цветение с ранней весны до поздней осени.



Композиция построена на основе будущих транзитных путей пешеходов, учтён доступ маломобильных групп населения.













«Бальжин-Хатан»



В конном монументе Бальжин-Хатан запечатлён образ прародительницы 11 родов бурят верхом на коне. Она облачена в традиционный костюм, украшенный характерными элементами декора.



Монументально-художественное решение представляет собой конную композицию, обращённую лицом к гостям и жителям Бурятии. Композиция стоит на каменном постаменте в форме скалы.



Материал скульптуры - бронза, постамент предполагается из камня.









В музее истории города Улан-Удэ с 17 мая начала свою работу специальная выставка (0+). Там представлены эскизные проекты скульптурных композиций для установки в аэропорту «Байкал».Всего в конкурсе участвуют 17 проектов. Оставить свои рецензии на них могут все желающие.Авторы скульптурной композиции «Гэсэр» предлагают публике выбрать из двух вариантов декора колонны, на которой будет установлена бронзовая золочённая статуя – либо капителью, которая характерна для традиционного буддийского зодчества, или же декоративный символический «Хадак», гостеприимно приглашающий посетить землю Бурятии. Цветовое решение завершения колонны, по задумке скульпторов, будет исполнено в цветах флага республики.Периметр верхней плоскости окружности стелы украшают изображения четырёх тотемных родовых знаков – быка, налима, волка и лебедя. Они выполнены в стиле наскальных старинных рисунков.Колонна состоит из трёх частей, скреплённых между собой золочёнными выпуклыми «обручами». Это символизирует единение трёх административных единиц – Усть-Орды, Бурятии и Аги. Общая высота колонны – 14 метров, в том числе скульптурной композиции – 3,5 метра.Многофигурный ансамбль в краткой форме расскажет гостям о солнечной Бурятии. Скульптурная группа состоит из двух частей: вертикальной и горизонтальной, объединённых одним стилобатом.Высотная часть композиции состоит из трёх вертикальных стел, символизирующих прошлое, настоящее и будущее Бурятии. Стелы держат объёмную карту республики. Гостей, выходящих из терминала, встречает скульптура девушки, парящей над Байкалом, с хадаком и пиалой в правой руке с белой пищей-молоком.У подножия стелы – священные горы Восточных Саян и отроги Хамар-Дабана. Завершает вертикаль скульптурной группы всадник, герой народного эпоса Гэсэр.Вторая, горизонтальная часть композиции представляет из себя стилизованный цветок, состоящий из пяти лепестков лотоса. Они символизируют первоосновы буддийского мира – дерево, огонь, землю, железо и воду. Внутри лепестков располагаются скамьи для отдыха.Завершением всей скульптурной композиции является каскадный фонтан.Зритель видит сюжет, в котором сконцентрированы традиционные элементы национальной бурятской культуры – крылатые небесные кони «Хии Морин». Они создают картину степного края и контур озера Байкал.Также автор связывает в объёме «амулетницы» воедино географическое изображение мира.Композиция, символизирующая «Мелодии Байкала», включает в себя скульптуры девушки, птиц и нерпы. В образно-пластическом решении монумента можно увидеть элементы традиционных мотивов и современную стилизацию.Образ девушки будет приветствовать гостей столицы. Она играет на морин-хуре мелодии, посвящённые Байкалу. Птицы подчёркивают особенность расположения объекта – аэропорт. Разные виды птиц отражают духовные и культурные традиции региона. И, конечно, в композиции присутствует ещё один символ Байкала – байкальская нерпа.Скульптурная композиция «Обнимая ветер» представляет собой конную скульптуру юноши, летящего на мифическом скакуне над облаками, над парящими орлами, над древней легендарной землёй предков.Юноша с распростёртыми руками – крыльями, обнимающими небо - сливающийся воедино со своим скакуном, символизирует полёт, силу духа народа, неукротимую жизненную энергию и радость бытия.Скульптура будет выполнена из литой бронзы высотой 10 метров.- Глядя на взаимодействие двух форм, где есть вертикали и горизонтали, объёмы и пустоты, прямые и закрученные линии, можно увидеть нашу разнообразную природу, архитектуру, проживание в мире двух крупных народов, это мужское и женское, это очаг, непрерывный огонь, - пишут авторы.Скульптура представляет образ радушного хозяина, которого застали за трапезой. В народе считается, что хороший гость приходит к столу, и ему всегда рады.Складывается ощущение, что мужчина ведёт неторопливую приятную беседу с гостем. Он сидит в расслабленной позе, чуть откинувшись. В правой руке тарелка с буузой. Традиционная одежда смещает восприятие времени происходящего.Хозяин сидит на черепахе. Это отсыл к мифической составляющей скульптурной композиции.Монумент «Хан Гаруда» является стилистической интерпретацией образа древнего индо-буддийского мифологического героя – божественной человекоптицы Гаруды.Образ символизирует власть над воздушной стихией, безмятежность, самообладание.Скульптура «Вечность мироздания» - олицетворение неизменного круговорота жизни. В данной композиции собрано самое дорогое для Бурятии: Байкал – одна из главных визитных карточек республики; «дугуй хээ» – колесо жизни, цикличность, вечность и бесконечность; улзы – вечность, познание бессмертной сущности, абсолютная красота, радость и любовь; соёмбо - одно из отличительных элементов скульптуры, дающих понять гостю, что он на бурятской земле.Архитектурная декоративно-скульптурная композиция выражает гостеприимство жителей Бурятии и её природное богатство.Байкал выражен в большом бассейне с фигурами жителей Бурятии, которые встречают пассажиров. Большие каменные блоки составлены из доломита, гранита, базальта и нефрита – они выражают природное богатство. Газон композиции обсажен багульником.В конкурсе принимают участие проектные организации, творческие коллективы и авторы. Победитель получит денежный приз – 200 тыс. рублей и возможность заключения с ним договора на изготовление и установку композиции. За второе место предусмотрен денежный приз –100 тыс. рублей, за третье – 50 тыс. рублей.28 мая состоится итоговое заседание конкурсной комиссии для проведения вскрытия конвертов и объявления победителей и призеров.