Для аэропорта Улан-Удэ предлагают «Гэсэра», богиню и лошадь-птицу

В музее истории города Улан-Удэ с 17 мая начала свою работу специальная выставка (0+). Там представлены эскизные проекты скульптурных композиций для установки в аэропорту «Байкал».
Всего в конкурсе участвуют 17 проектов. Оставить свои рецензии на них могут все желающие.
Декоративная скульптура «Гэсэр»
Авторы скульптурной композиции «Гэсэр» предлагают публике выбрать из двух вариантов декора колонны, на которой будет установлена бронзовая золочённая статуя – либо капителью, которая характерна для традиционного буддийского зодчества, или же декоративный символический «Хадак», гостеприимно приглашающий посетить землю Бурятии. Цветовое решение завершения колонны, по задумке скульпторов, будет исполнено в цветах флага республики.
Периметр верхней плоскости окружности стелы украшают изображения четырёх тотемных родовых знаков – быка, налима, волка и лебедя. Они выполнены в стиле наскальных старинных рисунков.
Колонна состоит из трёх частей, скреплённых между собой золочёнными выпуклыми «обручами». Это символизирует единение трёх административных единиц – Усть-Орды, Бурятии и Аги. Общая высота колонны – 14 метров, в том числе скульптурной композиции – 3,5 метра.
«Сэргэ»
Авторы этого проектного решения предлагают в одной скульптуре объединить три бурятских символа и ритуала.
Сэргэ означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин. Сэргэ связано с культом коня - к нему привязывали коней хозяева и гости, а также оно является символом дерева жизни и мирового дерева, который объединяет три мира.
Хии морин - конь ветра. Согласно буддийской астрологии, хии морин может оказывать влияние на психическую энергию человека. Когда эта энергия в плохом состоянии, у человека наступает упадок духа, и его преследует неудача. Для преодоления этих препятствий существует ритуал водружения флажка хии морин.
Хурдэ – молитвенный барабан с пожеланиями удачного полёта.
Авторы этого проектного решения предлагают в одной скульптуре объединить три бурятских символа и ритуала.
Сэргэ означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин. Сэргэ связано с культом коня - к нему привязывали коней хозяева и гости, а также оно является символом дерева жизни и мирового дерева, который объединяет три мира.
Хии морин - конь ветра. Согласно буддийской астрологии, хии морин может оказывать влияние на психическую энергию человека. Когда эта энергия в плохом состоянии, у человека наступает упадок духа, и его преследует неудача. Для преодоления этих препятствий существует ритуал водружения флажка хии морин.
Хурдэ – молитвенный барабан с пожеланиями удачного полёта.
«Навстречу солнцу»
Монумент представляет собой стилизованную, стремительно скачущую лошадь, трансформирующуюся в летящую птицу. Шея и голова лошади являются одновременно крылом и головой летящей птицы.
- История и культура Бурятии тесно связана с образом лошади. Многие века лошадь была основным средством передвижения и позволяла пересекать огромные пространства Евразийского континента, в глубине которого расположена Бурятия. Современные путники в дальние путешествия отправляются на самолёте. Верхняя часть монумента в образе летящей птицы устремлена ввысь и олицетворяет полёт, поэтому он гармонично вписывается на территории аэропорта и создаёт атмосферу путешествия, - пишут авторы проекта.
Многофигурный ансамбль
Многофигурный ансамбль в краткой форме расскажет гостям о солнечной Бурятии. Скульптурная группа состоит из двух частей: вертикальной и горизонтальной, объединённых одним стилобатом.
Высотная часть композиции состоит из трёх вертикальных стел, символизирующих прошлое, настоящее и будущее Бурятии. Стелы держат объёмную карту республики. Гостей, выходящих из терминала, встречает скульптура девушки, парящей над Байкалом, с хадаком и пиалой в правой руке с белой пищей-молоком.
У подножия стелы – священные горы Восточных Саян и отроги Хамар-Дабана. Завершает вертикаль скульптурной группы всадник, герой народного эпоса Гэсэр.
Вторая, горизонтальная часть композиции представляет из себя стилизованный цветок, состоящий из пяти лепестков лотоса. Они символизируют первоосновы буддийского мира – дерево, огонь, землю, железо и воду. Внутри лепестков располагаются скамьи для отдыха.
Завершением всей скульптурной композиции является каскадный фонтан.
«Хии Морин»
Зритель видит сюжет, в котором сконцентрированы традиционные элементы национальной бурятской культуры – крылатые небесные кони «Хии Морин». Они создают картину степного края и контур озера Байкал.
Также автор связывает в объёме «амулетницы» воедино географическое изображение мира.
«Манзан Гурмэ»
Манзан Гурмэ – великая бурятская богиня, прародительница бурятского народа. Дочь солнца и Великой матери Эхэ Бурхан. Добрая Манзан Гурмэ предстанет перед гостями в образе молодой женщины в национальном бурятском одеянии. Девушка протягивает серебряную чашу с божественным напитком сосредоточением её силы. Она дарит добро, радушие и гостеприимство.
Манзан Гурмэ – великая бурятская богиня, прародительница бурятского народа. Дочь солнца и Великой матери Эхэ Бурхан. Добрая Манзан Гурмэ предстанет перед гостями в образе молодой женщины в национальном бурятском одеянии. Девушка протягивает серебряную чашу с божественным напитком сосредоточением её силы. Она дарит добро, радушие и гостеприимство.
«Голубая патина»
Голубая патина – символ вечного синего неба или безбрежного водного пространства, как озеро Байкал. Полированная бронза с оттенком золота олицетворяет солнце, огонь и жизнь. Сама птица – это лебедь, архаический образ, отсылки к которому встречаются и в каменном веке. Это символ, связующий стихии воздуха, земли и воды.
- Все легенды о появлении жизни возводят её зарождение к небу и солнцу, стихиям земли и воды. Множество сказаний переплелись в моей памяти, чтобы вышел представленный образ. Надеюсь, он не вызовет у зрителя сомнений, а напротив всколыхнёт поток сознания, увлечёт своей простотой и, одновременно, многозадачностью, - отмечает автор.
Голубая патина – символ вечного синего неба или безбрежного водного пространства, как озеро Байкал. Полированная бронза с оттенком золота олицетворяет солнце, огонь и жизнь. Сама птица – это лебедь, архаический образ, отсылки к которому встречаются и в каменном веке. Это символ, связующий стихии воздуха, земли и воды.
- Все легенды о появлении жизни возводят её зарождение к небу и солнцу, стихиям земли и воды. Множество сказаний переплелись в моей памяти, чтобы вышел представленный образ. Надеюсь, он не вызовет у зрителя сомнений, а напротив всколыхнёт поток сознания, увлечёт своей простотой и, одновременно, многозадачностью, - отмечает автор.
«Символ Республики Бурятия и города Улан-Удэ»
Монумент «Символ Республики Бурятия и города Улан-Удэ» решён в виде двух фигур: юноши и девушки – бурят в традиционных аутентичных костюмах. Они стоят в пол-оборота друг к другу.
Фигуры юноши и девушки расположены под аркой, стилизованно выполненной с соблюдением канонов классической бурятской архитектуры. На стойках арки в уровень рук фигур расположены буддийские крутящиеся барабаны.
Композиция будет интерактивной – проектировщики предусмотрели возможность подняться по ступеням на постамент, пройти по «Байкалу», сфотографироваться с фигурами и покрутить барабаны.
Монумент «Символ Республики Бурятия и города Улан-Удэ» решён в виде двух фигур: юноши и девушки – бурят в традиционных аутентичных костюмах. Они стоят в пол-оборота друг к другу.
Фигуры юноши и девушки расположены под аркой, стилизованно выполненной с соблюдением канонов классической бурятской архитектуры. На стойках арки в уровень рук фигур расположены буддийские крутящиеся барабаны.
Композиция будет интерактивной – проектировщики предусмотрели возможность подняться по ступеням на постамент, пройти по «Байкалу», сфотографироваться с фигурами и покрутить барабаны.
«Мелодии Байкала»
Композиция, символизирующая «Мелодии Байкала», включает в себя скульптуры девушки, птиц и нерпы. В образно-пластическом решении монумента можно увидеть элементы традиционных мотивов и современную стилизацию.
Образ девушки будет приветствовать гостей столицы. Она играет на морин-хуре мелодии, посвящённые Байкалу. Птицы подчёркивают особенность расположения объекта – аэропорт. Разные виды птиц отражают духовные и культурные традиции региона. И, конечно, в композиции присутствует ещё один символ Байкала – байкальская нерпа.
«Обнимая ветер»
Скульптурная композиция «Обнимая ветер» представляет собой конную скульптуру юноши, летящего на мифическом скакуне над облаками, над парящими орлами, над древней легендарной землёй предков.
Юноша с распростёртыми руками – крыльями, обнимающими небо - сливающийся воедино со своим скакуном, символизирует полёт, силу духа народа, неукротимую жизненную энергию и радость бытия.
Скульптура будет выполнена из литой бронзы высотой 10 метров.
Фонтан «Моя Бурятия»
- Глядя на взаимодействие двух форм, где есть вертикали и горизонтали, объёмы и пустоты, прямые и закрученные линии, можно увидеть нашу разнообразную природу, архитектуру, проживание в мире двух крупных народов, это мужское и женское, это очаг, непрерывный огонь, - пишут авторы.
«Хан Бууза»
Скульптура представляет образ радушного хозяина, которого застали за трапезой. В народе считается, что хороший гость приходит к столу, и ему всегда рады.
Складывается ощущение, что мужчина ведёт неторопливую приятную беседу с гостем. Он сидит в расслабленной позе, чуть откинувшись. В правой руке тарелка с буузой. Традиционная одежда смещает восприятие времени происходящего.
Хозяин сидит на черепахе. Это отсыл к мифической составляющей скульптурной композиции.
«Хан Гаруда»
Монумент «Хан Гаруда» является стилистической интерпретацией образа древнего индо-буддийского мифологического героя – божественной человекоптицы Гаруды.
Образ символизирует власть над воздушной стихией, безмятежность, самообладание.
Сквер «Нютаг»
Композиция планировки территории сквера носит прямолинейный характер, что является чертой геометрических бурятских орнаментов. Растительность отражает основные природные зоны Бурятии – тайга, смешанные леса, лесостепь. В восточной части площадки растительность более густая, по мере движения к скульптурной композиции становится реже, постепенно создавая открытое пространство, позволяя видеть её со всех сторон. Неприхотливые злаки и цветы – типичные для природы республики – собраны в миксбордеры, обеспечивающие цветение с ранней весны до поздней осени.
Композиция построена на основе будущих транзитных путей пешеходов, учтён доступ маломобильных групп населения.
Композиция планировки территории сквера носит прямолинейный характер, что является чертой геометрических бурятских орнаментов. Растительность отражает основные природные зоны Бурятии – тайга, смешанные леса, лесостепь. В восточной части площадки растительность более густая, по мере движения к скульптурной композиции становится реже, постепенно создавая открытое пространство, позволяя видеть её со всех сторон. Неприхотливые злаки и цветы – типичные для природы республики – собраны в миксбордеры, обеспечивающие цветение с ранней весны до поздней осени.
Композиция построена на основе будущих транзитных путей пешеходов, учтён доступ маломобильных групп населения.
«Бальжин-Хатан»
В конном монументе Бальжин-Хатан запечатлён образ прародительницы 11 родов бурят верхом на коне. Она облачена в традиционный костюм, украшенный характерными элементами декора.
Монументально-художественное решение представляет собой конную композицию, обращённую лицом к гостям и жителям Бурятии. Композиция стоит на каменном постаменте в форме скалы.
Материал скульптуры - бронза, постамент предполагается из камня.
В конном монументе Бальжин-Хатан запечатлён образ прародительницы 11 родов бурят верхом на коне. Она облачена в традиционный костюм, украшенный характерными элементами декора.
Монументально-художественное решение представляет собой конную композицию, обращённую лицом к гостям и жителям Бурятии. Композиция стоит на каменном постаменте в форме скалы.
Материал скульптуры - бронза, постамент предполагается из камня.
«Вечность мироздания»
Скульптура «Вечность мироздания» - олицетворение неизменного круговорота жизни. В данной композиции собрано самое дорогое для Бурятии: Байкал – одна из главных визитных карточек республики; «дугуй хээ» – колесо жизни, цикличность, вечность и бесконечность; улзы – вечность, познание бессмертной сущности, абсолютная красота, радость и любовь; соёмбо - одно из отличительных элементов скульптуры, дающих понять гостю, что он на бурятской земле.
Декоративно-скульптурная композиция
Архитектурная декоративно-скульптурная композиция выражает гостеприимство жителей Бурятии и её природное богатство.
Байкал выражен в большом бассейне с фигурами жителей Бурятии, которые встречают пассажиров. Большие каменные блоки составлены из доломита, гранита, базальта и нефрита – они выражают природное богатство. Газон композиции обсажен багульником.
Справка:
В конкурсе принимают участие проектные организации, творческие коллективы и авторы. Победитель получит денежный приз – 200 тыс. рублей и возможность заключения с ним договора на изготовление и установку композиции. За второе место предусмотрен денежный приз –100 тыс. рублей, за третье – 50 тыс. рублей.
28 мая состоится итоговое заседание конкурсной комиссии для проведения вскрытия конвертов и объявления победителей и призеров.