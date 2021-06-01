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В Забайкалье школьница спасла лебедя

В Забайкалье школьница спасла лебедя
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
В настоящее время птица выпущена в естественную среду обитания

В Забайкальском крае на прошлой неделе на Борзинскую ветеринарную станцию обратилась жительница станции Зун-Торей. На одной из улиц села находился лебедь, который не мог улететь. Об этом рассказала начальник ветстанции Светлана Елгина.

Школьница увидела птицу и забрала домой. 11-летняя Нина побоялась, что на лебедя нападут собаки и решила его спасти, а после мама девочки связалась с ветеринарной службой.

- В этот же день ветврачи выехали в село. Забрали лебедя и доставили его в ветеринарную клинику города Борзи для осмотра. Видимых повреждений не выявлено. По заключению врача птица клинически здорова. Данную информацию сразу передали сотрудникам заповедника, - пояснила начальник станции.

Ветврачи совместно с сотрудниками заповедника приняли решение выпустить лебедя в естественную среду обитания. 25 мая птицу отвезли к озеру Зун-Торей и отпустили, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
Забайкальский край ветеринария птицы лебеди дикие животные
 
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