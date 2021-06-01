В Забайкалье школьница спасла лебедя

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

В настоящее время птица выпущена в естественную среду обитания



В Забайкальском крае на прошлой неделе на Борзинскую ветеринарную станцию обратилась жительница станции Зун-Торей. На одной из улиц села находился лебедь, который не мог улететь. Об этом рассказала начальник ветстанции Светлана Елгина.



Школьница увидела птицу и забрала домой. 11-летняя Нина побоялась, что на лебедя нападут собаки и решила его спасти, а после мама девочки связалась с ветеринарной службой.



- В этот же день ветврачи выехали в село. Забрали лебедя и доставили его в ветеринарную клинику города Борзи для осмотра. Видимых повреждений не выявлено. По заключению врача птица клинически здорова. Данную информацию сразу передали сотрудникам заповедника, - пояснила начальник станции.



Ветврачи совместно с сотрудниками заповедника приняли решение выпустить лебедя в естественную среду обитания. 25 мая птицу отвезли к озеру Зун-Торей и отпустили, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

