Мероприятие проведут 5 июня
В Улан-Удэ День защиты детей отметят детской анимационной программой «Слёт Бабок-Ёжек». Малыши и их родители смогут побывать на празднике 5 июня с 12:00 до 15:00 в этнографическом музее.
- 1 июня обещают дождливую погоду, а это значит, что не получится порисовать мелками на асфальте, побегать на полянке, поиграть. Именно поэтому День защиты детей мы будем праздновать 5 июня, - сообщает пресс-служба музея. - Гостей музея ждут встреча со сказочными героями, интересная викторина, забавные игры и дискотека с Бабками-Ёжками. А также в праздничный день будут организованы мастер-класс по воздушным шарам, море сладкой ваты и мороженое.
Напомним, что в Улан-Удэ из-за сложной эпидобстановки не будет масштабного празднования и массовых мероприятий в честь Дня защиты детей. Все мероприятия будут проводиться в онлайн-режиме.
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В Улан-Удэ День защиты детей отметят слётом бабок-ёжек
Общество, Фото:
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