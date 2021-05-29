По итогам интенсива участники рассмотрят возможность регистрации в качестве туроператора
С 27 по 30 мая в Бурятии проводится интенсив «Маршрут - легенда» - так называемый экспериментальный тур по живописной Баргузинской долине. Его организовывают некоммерческая организация «Ай! Байкальская деревня» и эксперты ExploRussia.
Участники проведут диагностику своего туристического маршрута и опыта туриста; рассмотрят, как в тур вовлечены местные гиды и жители, как туристы делают вклад в местную экономику, как сделать маршрут с заботой об окружающей среде.
- На выходе каждый получит рабочий, конкурентный на международном уровне турпродукт, который представит лучшее, что есть в Республике Бурятия, через погружение в местную культуру и жизнь, - отметили организаторы.
Участвующие в поездке люди - это инициативная группа Баргузинской долины, турмаршрут называется «Сакральная Бурятия».
По итогам интенсива инициативная группа рассматривает возможность регистрации в качестве туроператора.
В Бурятии проведут экспериментальный тур по Баргузинской долине
Общество, Фото:
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