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Правительство РФ поддержало проект освоения месторождения в Иркутской области

Правительство РФ поддержало проект освоения месторождения в Иркутской области
Общество,  Фото:pixabay.com
Марат Хуснуллин назвал представленные предложения серьёзными и ёмкими

Инвестиционные проекты по освоению месторождений в Бодайбинском районе Иркутской области одобрены министерствами экономического развития и финансов России. По объёму привлекаемых инвестиций проекты вышли на первое место среди других субъектов РФ.

- В результате снижения объёма погашения задолженности субъекта по бюджетным кредитам высвобождаемые средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов. Возмещение возможно в период с 2022 по 2024 годы. Общая сумма составит 2,7 млрд рублей, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

20 мая губернатор региона Игорь Кобзев представил предложения региона на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в режиме видеоконференции.

В Иркутской области планируются к реализации инвестпроекты по освоению золоторудного месторождения Сухой Лог, строительству горно-обогатительных комбинатов на месторождениях Светловское и Красное. Бюджетные инвестиции для их реализации планируется направить на реконструкцию и капитальный ремонт автодорог.

Глава региона напомнил, что Сухой Лог – одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. Инвестпроект рассчитан до 2027 года и предусматривает создание более 2,5 тыс. новых рабочих мест. Совокупный бюджетный эффект до 2039 года составит 470 млрд рублей.

- Доставка грузов от БАМа до месторождения возможна по гравийным дорогам Таксимо – Бодайбо (более 250 км) и Бодайбо – Сухой Лог (170 км). На всей протяжённости дорожная инфраструктура находится в неудовлетворительном состоянии. Для обеспечения круглосуточного сообщения с Бодайбинским районом, где проживает более 21 тыс. человек, необходимо и строительство моста через реку Витим. Реконструкция дороги и возведение моста по предварительным расчётам оцениваются свыше 19 млрд рублей. Правительством Иркутской области совместно с компанией «Полюс» подготовлен проект-соглашение с условием софинансирования за счёт федерального, областного бюджетов и средств инвестора. Первые 10 километров дороги планируется начать ремонтировать в этом году. На эти цели из регионального бюджета выделено 158 млн рублей. Просим поддержать проект и оказать содействие в софинансировании, - обратился к участникам заседания Игорь Кобзев.

Марат Хуснуллин назвал представленные предложения серьёзными и ёмкими, предусматривающими не только развитие золотодобывающей промышленности, но и энергетики.

- Этот проект у нас в числе приоритетных, - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.

Марат Хуснуллин также заявил, что такая мера поддержки субъектов РФ будет продлена до 2029 года. Иркутская область намерена подать второй портфель документов. Министерство экономического развития региона ждёт предложений от бизнеса, готового заняться реализацией инвестпроектов, до 28 мая.

Напомним, что месторождение Сухой Лог — крупнейшее по запасам золоторудное месторождение в мире. На него приходится 28% от всех запасов золота в России.
золотодобыча Иркутская область
 
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