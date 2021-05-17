«Последний звонок» в школах Улан-Удэ пройдёт очно

«Последний звонок» будет проходить только на воздухе



В Улан-Удэ в этом году школы вернулись к нормальному формату празднования «Последних звонков». Если в прошлом году они проходили онлайн, то в этом году состоятся в очном формате.



Последний звонок в 9-х и 11-х классах в городских школах решено провести 22 мая.



- В этом году его проведение планируется в очном формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, - сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.⠀



Торжественные мероприятия с участием детей должны пройти на открытом воздухе. Линейки пройдут только для выпускных классов, рекомендуется провести отдельно для 9-х и 11-х классов. Участие детей невыпускных классов не допускается.



В местах проведения массовых мероприятий должна быть обеспечена социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты. Доступ родителей на территорию школ будет ограничен.



24 мая девятиклассники будут сдавать государственный экзамен по русскому языку.

