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«Последний звонок» в школах Улан-Удэ пройдёт очно

«Последний звонок» в школах Улан-Удэ пройдёт очно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Последний звонок» будет проходить только на воздухе

В Улан-Удэ в этом году школы вернулись к нормальному формату празднования «Последних звонков». Если в прошлом году они проходили онлайн, то в этом году состоятся в очном формате.

Последний звонок в 9-х и 11-х классах в городских школах решено провести 22 мая.

- В этом году его проведение планируется в очном формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, - сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.⠀

Торжественные мероприятия с участием детей должны пройти на открытом воздухе. Линейки пройдут только для выпускных классов, рекомендуется провести отдельно для 9-х и 11-х классов. Участие детей невыпускных классов не допускается.

В местах проведения массовых мероприятий должна быть обеспечена социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты. Доступ родителей на территорию школ будет ограничен.

24 мая девятиклассники будут сдавать государственный экзамен по русскому языку.
последний звонок школы
 
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