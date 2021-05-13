Трубу прорвало возле жилых домов
Сегодня в Улан-Удэ на проспекте Строителей образовался гигантский фонтан из-за прорыва трубы. Вода била в высоту на несколько метров.
Фотографии инцидента местные жители распространяют в районных чатах.
- Холодная вода есть, её не отключали, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.
Отметим, 11 мая в этом микрорайоне (от ул. Ключевская по 20а квартал) было по графику отключено горячее водоснабжение. Теплоэнергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей.
- Испытания на плотность и прочность необходимы для максимального выявления ветхих и аварийных участков трубопроводов и качественной подготовки энергооборудования к следующему отопительному сезону. По результатам проведения гидравлических испытаний устранение выявленных повреждений тепловых сетей будет закончено в течение 14 календарных дней, - сообщали ранее в ТГК-14.
В Улан-Удэ из-за прорыва трубы забил фонтан
Общество, Фото:
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