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В Улан-Удэ из-за прорыва трубы забил фонтан

В Улан-Удэ из-за прорыва трубы забил фонтан
Общество,  Фото:местные жители в мессенджерах
Трубу прорвало возле жилых домов

Сегодня в Улан-Удэ на проспекте Строителей образовался гигантский фонтан из-за прорыва трубы. Вода била в высоту на несколько метров.

Фотографии инцидента местные жители распространяют в районных чатах.

- Холодная вода есть, её не отключали, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.

Отметим, 11 мая в этом микрорайоне (от ул. Ключевская по 20а квартал) было по графику отключено горячее водоснабжение. Теплоэнергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей.

- Испытания на плотность и прочность необходимы для максимального выявления ветхих и аварийных участков трубопроводов и качественной подготовки энергооборудования к следующему отопительному сезону. По результатам проведения гидравлических испытаний устранение выявленных повреждений тепловых сетей будет закончено в течение 14 календарных дней, - сообщали ранее в ТГК-14.


коммунальная авария
 
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