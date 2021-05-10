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Завтра в Улан-Удэ завершится отопительный сезон

Завтра в Улан-Удэ завершится отопительный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Тепло отключат в 8 утра

Распоряжением мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова 11 мая в 8:00 завершится отопительный сезон 2020-2021 гг. и сразу же начнётся подготовка к следующему отопительному сезону. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме, отмечается уменьшение технологических отключений по сравнению с прошлым годом, сообщили в администрации города.

Сразу после завершения отопительного сезона начнутся традиционные гидравлические испытания тепловых сетей столицы Бурятии. Испытания на плотность и прочность необходимы для максимального выявления ветхих и аварийных участков трубопроводов и качественной подготовки энергооборудования к следующему отопительному сезону. По результатам проведения гидравлических испытаний устранение выявленных повреждений тепловых сетей будет закончено в течение 14 календарных дней. В период устранения данных повреждений возможны перерывы в подаче теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителям, находящимся в зоне устранения.

Будет отключена горячая вода в связи с данными испытаниями в Железнодорожном районе на Шишковке по тепломагистрали №3 с 11 по 13 мая и в Октябрьском районе от ул. Ключевская по 20а квартал по тепломагистрали №6 с 11 по 14 мая

Также отключение горячей воды предстоит в районах ПВЗ и ФСК из-за испытаний тепломагистрали №1 24 и 25 мая. Опрессовка на теплосетях и трубопроводов по котельному комплексу запланирована с 12 по 14 мая.

Третий этап гидравлических испытаний по тепломагистралям №2, №4 и №5 пройдёт с 21 по 25 июня. В этот период будут отключены все потребители горячей воды сразу, относящиеся к централизованным источникам (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2). Это обусловлено технологическим строением схемы теплосетей Улан-Удэ, испытания теплотрасс №2, №4 и №5 невозможно провести отдельно от других магистралей, выходящих со станции.

Подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: для специализированного психоневрологического дома ребёнка «Аистёнок», Республиканского перинатального центра, Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации, детского сада №143 «Золотая рыбка», детского сада №84 «Снегурочка».

- Одним из главных направлений деятельности комитета является подготовка и прохождение отопительного периода. В рамках ремонтной кампании по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. были выполнены мероприятия на общую сумму 1,2 млрд. рублей. Расходы на капитальный ремонт коммунального комплекса увеличились на 15 млн. руб., на ремонт объектов социально бюджетной сферы - на 21 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2020 году впервые были перераспределены полномочия между комитетом городского хозяйства и администрациями районов и при подготовке к отопительному периоду районными администрациями был осуществлён выезд на 2158 многоквартирных домов. В свою очередь комитет смог осуществить полную проверку всех 52 источников теплоснабжения на территории города, в том числе 35 муниципальных котельных, 5 ведомственных и 11 котельных Минобороны РФ, а также ТЭЦ-2.

Начало отопительного сезона устанавливается индивидуально с учётом погодных условий. Примерно в середине сентября.
отопительный сезон
 
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