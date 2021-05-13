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В Иркутской области два ветерана отметили 95-летие

В Иркутской области два ветерана отметили 95-летие
Общество,  Фото: служба ЗАГС Иркутской области
Именинников поздравляли с юбилеем и Днём Победы

В Иркутске 95-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Герман Максимович Непомнящих. С юбилеем и 76-й годовщиной Победы ветерана поздравили сотрудники отдела ЗАГС, военного комиссариата и администрации города.

Герман Непомнящих родился 10 мая 1926 года. На фронт ушёл 18-летним парнем 2 августа 1944 года. Служил на Ленинградском фронте, освобождал Эстонию. В ноябре 1944 года был тяжело ранен в Эстонии в боях за острова Сааремаа и Муху. Лечение проходил в госпитале города Нижнеудинск. В 1945 году выписался из госпиталя и был направлен на 2-й Белорусский фронт в 65 армию. При наступлении на Берлин в апреле 1945 года Герман Максимович был легко ранен, проходил лечение в полевом госпитале. С армии вернулся 31 мая 1950 года. За проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками мужество и героизм Герман Максимович награждён медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», орденом Великой Отечественной войны, поощрён грамотой И.В. Сталина за освобождение Гданьска.

В городе Саянск поздравления с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и с юбилеем также принимали ветераны: 95-летие отметил Александр Николаевич Шавкуленко, и 90 лет со дня рождения исполнилось Раисе Павловне Тимоховой. Представители местного отдела ЗАГС, администрации города, Совета женщин и учреждения социальной защиты вручили юбилярам поздравительные открытки от имени губернатора Иркутской области, мэра Саянска, а также памятные подарки и цветы, пожелав мирного неба, крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла, внимания и заботы окружающих. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
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