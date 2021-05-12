В Улан-Удэ военные показали концерт ветеранам

Для ветеранов Великой Отечественной исполнили танцевальные номера и песни военных лет



Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа десантного соединения, дислоцированного в Бурятии, и сотрудники силовых ведомств провели концерты, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли в Октябрьском районе Улан-Удэ и в посёлке Сосновый Бор в рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!».



На концертах поздравили ветеранов Николая Ивановича Ваничкина и Бато Монголовича Эрдынеева. Выступающие создали праздничную атмосферу, исполнив на импровизированной сцене танцевальные номера и песни военных лет: «Катюшу», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Смуглянку», «Балладу о солдате», «День Победы».



- Ветераны и местные жители высоко оценили организацию данных концертов. После концерта Бато Монголович рассказал жителям как в 1943 году в возрасте 18 лет ушёл на войну. О том, как участвовал в боях против Японии: как окружив вражескую японскую часть, без единого выстрела они взяли небольшой китайский город, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

