Для ветеранов Великой Отечественной исполнили танцевальные номера и песни военных лет
Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа десантного соединения, дислоцированного в Бурятии, и сотрудники силовых ведомств провели концерты, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли в Октябрьском районе Улан-Удэ и в посёлке Сосновый Бор в рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!».
На концертах поздравили ветеранов Николая Ивановича Ваничкина и Бато Монголовича Эрдынеева. Выступающие создали праздничную атмосферу, исполнив на импровизированной сцене танцевальные номера и песни военных лет: «Катюшу», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Смуглянку», «Балладу о солдате», «День Победы».
- Ветераны и местные жители высоко оценили организацию данных концертов. После концерта Бато Монголович рассказал жителям как в 1943 году в возрасте 18 лет ушёл на войну. О том, как участвовал в боях против Японии: как окружив вражескую японскую часть, без единого выстрела они взяли небольшой китайский город, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Улан-Удэ военные показали концерт ветеранам
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