Иркутск присоединится к «Российскому Азимуту»

В городе проведут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
В Иркутске на острове Юность 23 мая пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2021». Ожидается, что в этот день на старт выйдут около 600 участников.
Соревнования «Российский Азимут» проводятся в личном зачёте в следующих возрастных категориях: мальчики и девочки 2009 года рождения и младше; юноши и девушки 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004, юниоры и юниорки 2001-2002 годов рождения; мужчины и женщины 1987-2000, 1967-1986, 1966 года рождения и старше. Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по дисциплине «выбор».
В состязаниях могут принять участие все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии, которая будет работать с 19 по 21 мая с 11:00 до 17:00 часов по адресу: Иркутск, ул. Поленова, 18, офис 206, а также в день старта на площадке амфитеатра на острове Юность с 8:30 до 11:00. Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку от врача о допуске к соревнованиям, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной категории, награждаются медалями и дипломами министерства спорта России. Победителям соревнований вручаются памятные призы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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