Эту продукцию запрещено импортировать в Россию
Госинспекторы Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» досматривают автотранспорт, следующий из Монголии в Россию и в обратном направлении. Во время проверки выявили нарушение: гражданин Монголии пытался ввезти 17 кг баранины.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении,- пояснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
В Бурятии изъяли баранину из Монголии
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