В Бурятии изъяли баранину из Монголии

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Эту продукцию запрещено импортировать в Россию



Госинспекторы Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» досматривают автотранспорт, следующий из Монголии в Россию и в обратном направлении. Во время проверки выявили нарушение: гражданин Монголии пытался ввезти 17 кг баранины.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении,- пояснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.

