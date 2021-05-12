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В Бурятии изъяли баранину из Монголии

В Бурятии изъяли баранину из Монголии
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Эту продукцию запрещено импортировать в Россию

Госинспекторы Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» досматривают автотранспорт, следующий из Монголии в Россию и в обратном направлении. Во время проверки выявили нарушение: гражданин Монголии пытался ввезти 17 кг баранины.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении,- пояснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
Россельхознадзор
 
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