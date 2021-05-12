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В Улан-Удэ раздадут гранты в сфере культуры и искусства

В Улан-Удэ раздадут гранты в сфере культуры и искусства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки на конкурс принимаются с 18 по 31 мая

В столице Бурятии объявлено о проведении конкурса на соискание грантов администрации города Улан-Удэ в сфере культуры и искусства в 2021 году. Срок подачи заявок на участие назначен с 18 по 31 мая. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 20 июня.

Всего в 2021 году будет предоставлено 3 гранта в размере ста тысяч рублей каждый.
- Гранты учреждаются на конкурсной основе с целью создания условий для развития культурно-творческой деятельности, поддержки этнонациональных, культурных традиций, содействия развитию межнациональных связей в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

К участию в конкурсе допускаются организации и учреждения культуры и искусства, образовательные учреждения независимо от их организационно-правовой формы, общественные организации, творческие коллективы, авторы, художники и мастера, солисты-исполнители, осуществляющие творческую деятельность как индивидуально, так и в организациях культуры и искусства. Дополнительным требованием к участнику отбора является условие о предоставлении согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на участие в отборе.

Документы на соискание грантов представляются в печатном варианте в комитет по культуре администрации Улан-Удэ.
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