В Улан-Удэ раздадут гранты в сфере культуры и искусства

Заявки на конкурс принимаются с 18 по 31 мая



В столице Бурятии объявлено о проведении конкурса на соискание грантов администрации города Улан-Удэ в сфере культуры и искусства в 2021 году. Срок подачи заявок на участие назначен с 18 по 31 мая. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 20 июня.



Всего в 2021 году будет предоставлено 3 гранта в размере ста тысяч рублей каждый.

- Гранты учреждаются на конкурсной основе с целью создания условий для развития культурно-творческой деятельности, поддержки этнонациональных, культурных традиций, содействия развитию межнациональных связей в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.



К участию в конкурсе допускаются организации и учреждения культуры и искусства, образовательные учреждения независимо от их организационно-правовой формы, общественные организации, творческие коллективы, авторы, художники и мастера, солисты-исполнители, осуществляющие творческую деятельность как индивидуально, так и в организациях культуры и искусства. Дополнительным требованием к участнику отбора является условие о предоставлении согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на участие в отборе.



Документы на соискание грантов представляются в печатном варианте в комитет по культуре администрации Улан-Удэ.

