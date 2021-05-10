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В Чите ветеран замерзает в собственной квартире

В Чите ветеран замерзает в собственной квартире
Общество,  Фото:pixabay.com
Начала доследственная проверка

В читинских СМИ появилась информация о ветеране Великой Отечественной войны, которая живёт в ненадлежащих условиях. По данному факту исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку.

По данным СМИ, женщина живёт в благоустроенной квартире, однако зимой неисправность оконных проёмов и некачественное отопление заставляют женщину страдать от дискомфорта из-за низкой температуры воздуха в помещении. Несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию, сотрудники отказывает в помощи ветерану.

- Алексей Вольный поручил следователям незамедлительно обследовать квартиру женщины, опросить её и её родственников. Кроме того, будут опрошены представители управляющей компании, обслуживающей дом, в котором живёт женщина, - сообщили в пресс-службе краевого Следкома.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Забайкальский край Чита ветераны ВОВ
 
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