В Чите ветеран замерзает в собственной квартире

Начала доследственная проверка



В читинских СМИ появилась информация о ветеране Великой Отечественной войны, которая живёт в ненадлежащих условиях. По данному факту исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку.



По данным СМИ, женщина живёт в благоустроенной квартире, однако зимой неисправность оконных проёмов и некачественное отопление заставляют женщину страдать от дискомфорта из-за низкой температуры воздуха в помещении. Несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию, сотрудники отказывает в помощи ветерану.



- Алексей Вольный поручил следователям незамедлительно обследовать квартиру женщины, опросить её и её родственников. Кроме того, будут опрошены представители управляющей компании, обслуживающей дом, в котором живёт женщина, - сообщили в пресс-службе краевого Следкома.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

