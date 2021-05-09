В Бурятии ветеран выполнил нормы ГТО в 95 лет

Общество, Фото: минспорта Бурятии ВФСК "ГТО"

Иван Михайлович Егоров с лёгкостью справился со всеми пятью испытаниями



Ветеран Великой Отечественной войны Иван Михайлович Егоров из Прибайкальского района Бурятии в 95 лет выполнил нормы ГТО на золотой знак.



Недавно его чествовали на совещании по вопросам реализации комплекса ГТО, сообщили в минспорта республики (ВФСК «ГТО»).



- Иван Михайлович всю жизнь посвятил спорту, воспитал очень много значимых спортсменов и сегодня он является для всех нас примером. В свои 95 лет Иван Михайлович остаётся в отличной физической форме. Он выполнил нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия, - сообщила заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации по развитию территории Галина Осипова.



Иван Михайлович с лёгкостью справился со всеми пятью испытаниями по XI возрастной ступени (от 70 лет и старше) за два дня.



- Принять нормативы у нашего ветерана планировали в прошлом году, но в связи с введением ограничительных мер приём норм комплекса ГТО решили перенести. Сейчас, в преддверии Дня Победы, Иван Михайлович доказал нам всем, что спортивные достижения возможны в любом возрасте, - отметил руководитель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации Сергей Брыков.



Иван Михайлович Егоров заслуженный работник физической культуры и спорта Бурятии, почётный гражданин Прибайкальского района. 48 лет был тренером-преподавателем по лёгкой атлетике в Турунтаевской детско-юношеской спортивной школе. Он воспитал не одно поколение спортсменов.







