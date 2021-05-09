Иван Михайлович Егоров с лёгкостью справился со всеми пятью испытаниями
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Михайлович Егоров из Прибайкальского района Бурятии в 95 лет выполнил нормы ГТО на золотой знак.
Недавно его чествовали на совещании по вопросам реализации комплекса ГТО, сообщили в минспорта республики (ВФСК «ГТО»).
- Иван Михайлович всю жизнь посвятил спорту, воспитал очень много значимых спортсменов и сегодня он является для всех нас примером. В свои 95 лет Иван Михайлович остаётся в отличной физической форме. Он выполнил нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия, - сообщила заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации по развитию территории Галина Осипова.
Иван Михайлович с лёгкостью справился со всеми пятью испытаниями по XI возрастной ступени (от 70 лет и старше) за два дня.
- Принять нормативы у нашего ветерана планировали в прошлом году, но в связи с введением ограничительных мер приём норм комплекса ГТО решили перенести. Сейчас, в преддверии Дня Победы, Иван Михайлович доказал нам всем, что спортивные достижения возможны в любом возрасте, - отметил руководитель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации Сергей Брыков.
Иван Михайлович Егоров заслуженный работник физической культуры и спорта Бурятии, почётный гражданин Прибайкальского района. 48 лет был тренером-преподавателем по лёгкой атлетике в Турунтаевской детско-юношеской спортивной школе. Он воспитал не одно поколение спортсменов.
В Бурятии ветеран выполнил нормы ГТО в 95 лет
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Иван Михайлович Егоров с лёгкостью справился со всеми пятью испытаниями
«Байкал-Dailу» представляет программу мероприятий празднования 76-й годовщины Великой Победы
На севере Бурятии возможен мокрый снег
Виктор Кузнецов всю жизнь связан с водной стихией
Автопробег посвятили 76-й годовщине Победы. ВИДЕО
Девочка с редкой аномалией смогла уехать домой только в возрасте двух месяцев
В марше приняли участие 240 школьников
На выставке представлено обмундирование и оружие времён Великой Отечественной
На месте работают сотрудники ГИБДД
Композицию исполнили Чингис Раднаев и Ольга Жигмитова
Призовой фонд чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн рублей
Инспекторы будут дежурить в устье реки Ширильда
Военный салют пройдёт на острове Комсомольский
Участница из Бурятии готовилась к международному конкурсу красоты пять месяцев
Круг контактных лиц превышает тысячу человек