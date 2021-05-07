Улан-Удэ украшают ко Дню Победы











В годы Великой Отечественной войны более 120 тысяч жителей Бурятии в кровопролитных боях защищали Москву и Сталинград, громили врага под Курском и на Украине, на всех фронтах от Черного до Баренцева моря. 40 воинов Бурятии удостоились звания Героя Советского Союза, 11 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Около 40 тысяч воинов были награждены орденами и медалями. Не меньший вклад в Победу внесли труженики тыла Бурятии. К 1940 году здесь располагались несколько крупных предприятий союзного и республиканского значения.



Все военные памятники в Улан-Удэ отремонтированы, почищены и помыты. 21 световой короб с портретами Героев Советского Союза исправно работает. В общем были отремонтированы 25 памятников из 51, сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства.Комбинатом по благоустройству, подведомственным учреждением комитета городского хозяйства, в апреле были начаты ремонтные работы на 25 памятниках военной истории, в т.ч. на семи бюстах Героев Советского Союза и в сквере «60-летия Победы». Другие объекты исторической Славы находятся в удовлетворительном состоянии и требовали мелких текущих работ, таких как побелка, частичная покраска, очистка от пыли и грязи. МБУ «Горсвет» обследовал 21 световой короб с портретами Героев Советского Союза. По итогам проверки четыре короба были полностью обновлены. Сейчас все световые короба исправно работают.Ежегодно комбинат по благоустройству украшает столицу Бурятия праздничными флагами и инсталляциями. Сотрудники комбината установили 1187 флагов на всех городских мостах и на главных магистралях. Также были размещены 30 праздничных флагштоков на монолитных основаниях на территории парка Мемориала Победы, на ул. Ленина и на пл. Комсомольская. Особую атмосферу и место для фотографий создают 6 специально разработанных пластиковых конструкций с символами Дня Победы на ул. Ленина, у театра оперы и балеты, у Гостиных рядов и на площади Славы. Возле скульптуры «Мать Бурятия» («Гостеприимная Бурятия») размещена большая флаговая композиция с триколорами России и Бурятии. Три конструкции-трансформера смонтированы на площади Советов, на ул. Боевая и ул. Николая Петрова.