В Бурятии ветеран войны отметил 102-й день рождения

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты Бурятии

Ефрем Андреевич был в плену, пережил эксперименты в лагере в Каунасе



Ефрем Андреевич Ковалёв родился 5 мая 1919 года в крестьянской семье из села Большой Куналей. После окончания 4 классов церковно-приходской школы в 14 лет с родителями приехал в Улан-Удэ. Работал посыльным в конторах, рассыльным на строительстве Улан-Удэнского паровозо-вагонного завода. Послу обучения в фабрично-заводском училище получил специальность токаря, затем работал слесарем в гараже, прошёл курсы водителей и начал работать шофёром.



В 1939 году его мобилизовали вместе с автомобилем для того, чтобы возить грузы в период военных действий с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. За трудовые заслуги перед братской страной он был награждён монгольским орденом.



В 1940 году Ефрем Андреевич призван на действительную службу и направлен в 49-й танковый полк, который был дислоцирован близ города Пушкино под Ленинградом. Там он служил до начала Великой Отечественной войны, обучаясь на механика-водителя танка БТ-5.



22 июня 1941 года полк был поднят по тревоге и переброшен в район Луги, где занял оборону с задачей не пропустить противника к Ленинграду.



5 сентября 1941 года его танк подбили. Ефрем Андреевич с контузией в бессознательном состоянии попал в плен и был отправлен с другими пленными в город Каунас, в лагерь «G». В литовской старинной крепости – госпитале, который называли 6-ой форт, над военнопленными проводили эксперименты, вызывая заболевание сыпного тифа. Ослабленного после болезни сыпным тифом, Ефрема Андреевича передали на сельскохозяйственные работы в семью брата и сестры Маркаускасов Иозаса и Паулины, которые выходили его.



17 декабря 1943 года был этапирован из лагеря 326/VI K в лагерь VI A в Эссен на территории Германии, где пленные добывали на шахте уголь.



8 апреля 1945 года был освобожден союзническими американскими войсками, которые передали военнопленных советским войскам.



В лагере № 248 по репатриации советских граждан на родину в г. Штетинг Ефрем Андреевич Ковалёв прошёл фильтрационную комиссию с правом продолжения службы в армии.



Затем в сборном пункте в Берлине Ефрема Андреевича зачислили в 73-й ордена Красной звезды автополк Ставки Верховного Командования, где служил до демобилизации.



После демобилизации в сентябре 1946 года он вернулся в Улан-Удэ и устроился на работу водителем гаража Бурятского Обкома КПСС, где проработал до достижения возраста 80 лет.



С супругой воспитали двоих детей. В настоящее время Ефрем Андреевич окружен теплом и заботой близких.



Ефрему Андреевичу вручили поздравления от президента России Владимира Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова, мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, а также сертификат на единовременную денежную выплату, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



