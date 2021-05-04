У женщин в весовой категории 60 кг победила Кристина Новокрещённых
С 26 по 30 апреля в Кемерово прошёл чемпионат России по тайскому боксу, посвящённый 300-летию Кузбасса и 20-летию федерации тайского бокса Кемеровской области. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 45 субъектов России.
В турнире отличилась сборная Бурятии. Кристина Новокрещённых в весовой категории 60 кг завоевала «золото» чемпионата. В финальном поединке спортсменка одержала победу над представительницей из Крыма со счётом 29:28. Саян Арамхиев стал бронзовым призёром соревнований в весовой категории до 67 кг. Уверенно дойдя до полуфинала, Саян уступил восьмикратному чемпиону России, двукратному чемпиону Европы и призёру чемпионатов мира, Алексею Ульянову. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики РБ.
- Золото Кристины – первая золотая медаль бурятских тайбоксёров именно на чемпионатах страны за последние 19 лет. Последнее золото чемпионата России было у Ксении Бальжинимаевой в 2002 году, - отметили в федерации тайского бокса Бурятии.
Тайбоксёры Бурятии завоевали медали чемпионата России
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