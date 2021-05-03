«Хорошо тряхнуло»: До Бурятии докатилось монгольское землетрясение













В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что сегодня в 16.46 произошёл афтершок (афтершок, или повторный толчок, — толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним – прим. ред.) на территории Монголии с магнитудой 5,3.



- Эпицентр находился в 60 км юго-западнее от населённого пункта Монды Тункинского района. Афтершок ощущался на территории Закаменского, Джидинского, Кабанского, Окинского и Тункинского районов. Организован сбор рабочих групп от администраций муниципальных образований по обследованию зданий и сооружений, социально-значимых объектов, - сообщили в Главном управлении.



По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.



Здесь напомнили, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.



- Во избежание паники, допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации, - отметили в ГУ МЧС России по республике.



В Бурятии сегодня днём произошло землетрясение. Одни жители в соцсетях отмечают, что испугались не на шутку, другие – что вовсе не почувствовали толчков: «20а, 12 этаж, хорошо трясло», «На Ключевской на 14 этаже хорошо покачал, двери ходуном ходили», «Частный дом - ничего не было», «В Тункинском районе почувствовали землетрясение», «Два толчка, Гусиноозерск», «Не было! Вообще не чувствую ничего», «В Закаменске хорошо тряхнуло».Некоторые пользователи выложили в Сети видео, на которых качаются люстры в квартирах.