В Иркутске установят «Рекорд Победы»

Всероссийская спортивная акция по подъёму гири пройдёт в городе 9 мая



В День Победы в Иркутске на площади перед памятником Александру III состоится всероссийская акция «Рекорд Победы». Её задача – всеми участниками акции в произвольной программе осуществить 27 тысяч 759 подъёмов гири, именно столько дней со Дня Победы 1945 года пройдёт до 9 мая 2021 года.



В акции могут принять участие как дети, так и взрослые. Вес гирь будет подобран для каждого возраста – от 4 до 32 килограммов. Выполняется упражнение по выбору – рывок или толчок. Ожидается, что в Иркутске в акции примут участие более 200 человек.



- Традиционно акцию в Иркутске поддерживают жители близлежащих населённых пунктов – Шелехова, Усолья-Сибирского, Иркутского района и других. Северные города области проводят «Рекорд Победы» самостоятельно. Отдельно в этом году будет проходить акция в селе Оёк Иркутского района, - рассказал президент Иркутской областной общественной организации «Федерация гиревого спорта» Андрей Солонин.



Предварительные заявки можно подавать до 7 мая на электронную почту: 89149323261@mail.ru, в официальной группе федерации гиревого спорта Иркутской области в социальной сети «Вконтакте». Также зарегистрироваться можно в день проведения акции «Рекорд Победы» на площади с 10:00 до 11:00 часов. Открытие мероприятия состоится в 11:30.



В прошлом году акция проводилась в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогда в «Рекорде Победы» приняли участие более 300 жителей Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Железногорска-Илимского, Усть-Кута, Байкальска, Тулуна, Зимы, Чунского, Усольского, Иркутского, Заларинского, Боханского, Нижнеилимского, Нукутского, Осинского районов и многих других муниципальных образований области. Общее количество подъёмов гирь участниками соревнований составило более 45 тысяч 900 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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